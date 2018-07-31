30 MİLYON İSTANBULKART "TÜRKİYEKART" OLUYOR

*İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

"İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk"

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sudan'ın başkenti Hartum'a Adaptif Trafik Kontrol (ATAK) Sistemi kurulması için anlaşmaya vardı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, iki ülke arasındaki anlaşmanın 1,1 milyon euro olduğunu açıkladı. İBB Başkanı, 2010'dan bu yana kullanılan 30 milyon İstanbulkart'ın artık tüm Türkiye'de kullanılmasının planlandığını söyledi.

İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, ilk yurt dışı anlaşmasını Sudan ile yaptı. ATAK'ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS) ile "trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi"ni de kapsayan "Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi İmza Töreni"ne; İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khalid Mohamed Khair, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük ve İSBAK temsilcileri katıldı.

30 MİLYON İSTANBULKART TÜRKİYE KART OLUYOR

Akıllı şehircilik konusunda İBB'nin bazı çalışmalarından bahseden Uysal, "Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk" dedi. Öte yandan 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

ATAK, EDS VE TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN 1,1 MİLYONLUK ANLAŞMA

ATAK'ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS), trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi için de anlaşmaya varıldı. Uysal, "İmza altına alınacak bu anlaşma 1,1 milyon euro gibi bir rakam. Bu belki sembolik olarak yüksek bir rakam değil ama aslında rakamdan daha önemli yapılan işin önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. İSBAK adına ilk defa akıllı şehircilik konusunda yurt dışına açılmış bir iş yapıyorlar. Rakam küçük olmakla birlikte orada yaşayanlar adına önemli bir anlaşma" dedi.

YER ALTINDA 30 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

294 kilometrelik metro inşaatının sürdüğünü, yer altında 30 bine yakın kişinin çalıştığını kaydeden Uysal, "Önemli bir geçmişimiz var. 1900'lü yılların başında cumhuriyetimiz kurulduğu zaman bu süre hızlı bir şekilde başladıysa bile, asıl 1994 yılında sayın cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasıyla bu süreç hızlandı. 1994'ten bu yana, yaklaşık 25 yıldır da çok iyi bir noktaya geldik" diye konuştu.

ATAK NASIL ÇALIŞIYOR?

İBB'nin iştirak şirketi İSBAK şehirdeki trafik yoğunluğunun azaltılarak akışın hızlanması amacıyla ATAK sistemini geliştirdi. Yaklaşık 1.5 yıldır denenen sistemde trafik ışıklarının 100 metre gerisinde, her bir şeridin ortasına yerleştirilen dedektörler, geçen araç sayısına ve yoğunluğa ilişkin veriler topluyor. Bu veriler anlık olarak İBB'nin Ulaşım Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor. Trafik ışıklarının kırmızı ve yeşil olarak kaldığı süreler, bu verilere göre otomatik olarak belirleniyor ve sabit ışık süresi uygulamasından vazgeçiliyor. Böylece trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırılıyor.

ATAK, İSTANBUL'DA 80 KAVŞAKTA KULLANILIYOR

Sistem; İstanbul'da Ayvansaray Kavşağı, Aksaray Küçük Langa Kavşağı, Edirnekapı Yol Bakım Kavşağı, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kavşağı, Ataköy 1. Kısım Kavşağı'nın da bulunduğu 80 kavşakta yer alıyor. Kısa zamanda bu sayının 200'e ulaşması, uzun vadede ise İstanbul'un bulunan 2 bin 250 kavşakta sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Khalid Mohamed Khair'in konuşması

-Detaylar

