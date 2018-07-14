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30 METREDE KURTARMA OPERASYONU

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul Ümraniye'deki bir inşaatta kullanılan vinçte ayak bileğini incittiği için kendi imkanlarıyla aşağıya inemeyen bakım görevlisi  itfaiye tarafından kurtarıldı. Ümraniye İstiklal Mahallesi Şair...

30 METREDE KURTARMA OPERASYONU

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul
Ümraniye'deki bir inşaatta kullanılan vinçte ayak bileğini incittiği için kendi imkanlarıyla aşağıya inemeyen bakım görevlisi  itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ümraniye İstiklal Mahallesi Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kullanılan vincin bakımını yapmak için 30 metre yüksekliğe çıkan Ahmet Görgülü (36) bileğini incitti. Sol ayağının üstüne basamayan Görgülü, vinç operatörüne haber verdi. Vinç operatörü, kendi imkanlarıyla aşağıya indiremediği Görgülü için itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, vinç üzerinde bulunan Ahmet Görgülü almak için itfaiye merdiveninin spetine binerek yukarı çıktı. 30 metre yüksekliğe çıkan ekipler burada Görgülü'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, sepetle aşağıya indirdi. Ambulansa konulan Görgülü, Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgülü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye merdiveniyle sepetin uzatılması
-Vinçte yapılan müdehale
-Görgü tanığıyla röp
-Apartmandan meraklı vatandaşların olayı seyretmesi
-Yaralının itfaiye merdiveniyle indirilmesi
-Yaralının sedyeye konulması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Vinç operatorünün merdivenden indirilmesi
-Genel ve detaylar
 

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