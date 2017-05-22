30 BİN FEETTE FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞUNU İZLEDİLER 

Haber: İbrahim YILDIZ - Kamera: İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Bangkok-İstanbul seferi yolcularına sürpriz yaparak Fenerbahçe ve Olimpiakos'un İstanbul'da karşı karşıya geldiği final maçını, 30 bin feette canlı izleme imkanı sundu.

İstanbul'da düzenlenen THY Euroleague 2017 final maçında Fenerbahçe ile Yunan temsilcisi Olimpiakos karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan maçta Fenerbahçe 80-64 galip gelerek THY Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.

30 BİN FEETTE CANLI YAYIN

Turnuvanın resmi sponsoru THY, Türkiye saatiyle saat 21.00'de başlayan mücadeleyi, bu saatte seyahat eden Bangkok-İstanbul seferi yolcularına sürpriz yaparak 30 bin feet yükseklikten canlı yayınladı. THY yolcuları, Wifi ve Live TV uygulaması bulunan uçakta final maçını uçakta izleme imkanı buldu. Bangkok-İstanbul seferini gerçekleştiren TK65 sefer sayılı tarifeli uçuşunda yolcular şampiyonluk maçının heyecanına ortak oldu. Fenerbahçe forması giymiş bir yolcu ise takımının galibiyetini alkışlarla kutlayarak, THY'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Maçın yolcu koltuklarındaki eğlence ekranlarından izlemesi

-Detay görüntüler

