Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

3 VERGİ MÜFETTİŞİNİN TUTUKLANDIĞI 'RÜŞVET' OPERASYONU KAMERADA

- Vergi müfettişi, para dolu çantayı aldığı an polis operasyon düzenledi. - Operasyonda gözaltına alınan 3 vergi müfettişi tutuklandı. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul'da rüşvet aldığı öne sürülen 3 vergi müfettişi...

3 VERGİ MÜFETTİŞİNİN TUTUKLANDIĞI 'RÜŞVET' OPERASYONU KAMERADA

- Vergi müfettişi, para dolu çantayı aldığı an polis operasyon düzenledi.
- Operasyonda gözaltına alınan 3 vergi müfettişi tutuklandı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul'da rüşvet aldığı öne sürülen 3 vergi müfettişi tutuklandı.
Bir inşaat şirketi sahibi, firmasında denetim yapan müfettişlerin 2 milyon lira rüşvet istediğini belirterek İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Firma sahibi, vergi müfettişlerine paranın 250 bin lirasını vereceğini söyledi. Buluşma yeri olarak Eyüp'te bir işyerinin önü belirlendi.

RÜŞVET VERİLDİĞİ ZAMAN OPERASYON 
Polis ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamlayarak vergi müfettişinin firma sahibinden parayı almasını bekledi. Rüşvet verildiği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi.  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak çalışan D.Y. yakalanarak gözaltına aldı. Polis Vergi Müfettişi D.Y. ile bağlantısı bulunan meslektaşları olana B.Ö. ve F.T.'yi de ikinci bir operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 13 Mart tamamlanan 3 vergi müfettişi tutuklandı. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA  
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. 10 Mart'ta gerçekleşen operasyonda vergi müfettişi D.Y.'nin para dolu poşeti aldıktan sonra polis ekiplerinin gözaltına alması yer alıyor. Görüntülerde içi para dolu poşette görülüyor.

Görüntü Dökümü
------------
(Polis Kamerası)
-Şüphelinin elinde duran para poşeti
-Polis ekiplerinin para dolu poşeti incelemesi
-Ele geçirilen paralardan görüntü
-Genel ve detaylar 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314