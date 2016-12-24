3 Türk askeri terör örgütü IŞİD'in elinde

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 3 Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgi bulunduğunu belirterek, "Ancak bundan öteki tüm yorumlar, teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı 95'inci Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terör örgütü DEAŞ'ın elinde 3 Türk askerinin bulunduğuna yönelik bilgilerinin olduğunu belirten Bakan Işık, "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimiz DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.



Bölgede kartların yeniden karıldığını ve bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade eden Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu ülkede bu kritik süreçte bölgemize bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütünün ve örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer tarafta da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz, hatta hukuk çerçevesinde müsaade etmemeliyiz. Bu Türkiye için çok önemli. Bu Türkiye için çok önemli. Sorumluluk sahibi olmanın tam zamanı. Aklı selim ile hareket etmenin zamanı, sağduyuyu elden bırakmamanın zamanı. Zira terörle mücadelenin en kritik dönemindeyiz.



'EL BAB'IN EN KRİTİK YERİ DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ'



Bir yanda El Bab'da askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var."



'KÜRESEL GÜÇLERİN MAŞASI OLDUĞU BİZDE TEREDDÜT BIRAKMADI'



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile de mücadeleye de değindi. FETÖ üyelerinin hukuk içerisinde en ağır cezayı alacaklarını belirten Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hain terör örgütlerinin ihaneti bitmedi, kimin hesabına çalışıyorsa, onların hesabına çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin Rusya ile yapacağı çalışma sırasında haince eyleme gerçekleştirdiler. Birlikte çalışarak, hain terör örgütünün deşifre edilmesi için ortak hareket edilmesi devletin beka mücadelesidir. Kimse sulandırmasın. Bireysel mağduriyetleri bize iletsin. FETÖ'ye karşı sulandırmaya karşı daha da azimle mücadele edeceğiz. Küresel güçlerin maşası olduğu bizde tereddüttü bırakmadı. Hukuk içinde en ağır cezayı alacaklardır. TSK bir taraftan kendi içinde hainleri temizliyor, önemli oranda temizledik. Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıyoruz. Bu mücadeleyi devletin tüm kurumları içinde vermeye devam edeceğiz. PKK'nın beli kırılmıştır. Eylem yapamaz duruma gelecektir. Milletimiz, TSK'ya duaları ile destek oluyor. Hükümetimiz, askerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber oldu."



Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)