3 Mayıs Türkçülük Bayramı

Bazı günler var ki; o günlerde anma, hatırlama veya kutlama yapıyor aynı zamanda konu ile ilgili görüşlerimizi de günümüzü ve geleceği kapsayacak şekilde açıklıyoruz. Sizlere de "Biz bu meseleye böyle bakıyoruz" diyoruz.

Bunlardan biride " 3 Mayıs Türkçüler Bayramı" dır. Bu bayram bir Türk yada kendini Türk Milleti ailesinin bir ferdi olarak gören herkes tarafından şanla şerefle kutlanmalı ancak niye bir bayramdır diye de, önünü arkasını düşünmelidir.

Türkler, Atatürk'e kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük şeyler borçludurlar. Bunların birincisi Atatürk'ün Türklüğü yüceltmesi ve bu topraklardaki hükümranlığını hukuki bir belge olan anayasa ile tescillemesidir. Atatürk'ün bunu ortaya çıkarması ve Türklerin Türklük bilincine yeniden kavuşması için yaptıkları, Türk tarihi içinde inanılmaz bir yere sahiptir

Özcan Pehlivanoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayın.