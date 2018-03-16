3 KÖY VE 1 TEPE DAHA KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 56'ncı gününde Afrin'in, Şeyh Bilal, Küçük Meydan ve Kurdane köyleri ile 801 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi. Bu noktalarla birlikte gün içerisinde ele geçirilen köy sayısı 5, tepe sayısı ise 3 oldu.