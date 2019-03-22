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3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN ŞOFÖR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, ()  Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Beyazıt'taki kazaya...

3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN ŞOFÖR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, () 
Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Yüksel Kostuk, savcılıkça "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mağdurlar, şüpheli şoförün tutuklanmamasına itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkemece değerlendirilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
-Şüphelinin karakola girerken çekilen görüntüsü
 

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