- 3 İLÇEDE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de önceden belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 paket satışa hazır toz esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi

-Özel Harekat ekiplerinin binaya girişi

-Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri

-Genel ve detaylar