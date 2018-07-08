3. HAVALİMANI İÇİN 28 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK 

Yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan 3'üncü hvalimanına taşınma sürecinin kusursuz bir şekilde yapılması için toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı.

ORAT (Operasyon Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci hızlandı. 2 yıl önce başlayan süreçte haziran ayında tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmeti ve diğer şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri verilmeye başladı. Tamamlanan eğitimlerinden sonra 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmesi planlanıyor. ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart’ta başlamış ve 88 gün sürmüştü.

HAVACILIK A’DAN Z’YE YENİDEN ANLATILACAK



Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. Bu çerçevede, saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek.

45 SAATLİK BİR SÜREÇTE TAŞINACAK



25 Ekim öncesinde 3'ncü havalimanına, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. 25-30 Ekim tarihleri arasında ise Atatürk Havalimanı'ndan malzeme taşınması amacıyla yeni havalimanına sınırlı sayıda uçuş düzenlenebilecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 03:00'da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanında da sınırlı uçuş olacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.