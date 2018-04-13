28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet hapis cezası (4)

'ADALET KARŞISINDA HESAP VERDİLER'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 28 Şubat davasında 21 sanığa verilen müebbet hapis kararına ilişkin Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, konuşmasında şunları söyledi:

"Burada bulunan kıymetli hazirun, 28 Şubat'ın, 28 Şubat darbesinin hayatlarının üzerinden geçmiş olduğu kıymetli vatandaşlarımızın bir kısmı burada. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün. Türkiye demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün çünkü Türkiye'de ilk defa darbeciler, adalet karşısında hesap verdiler. 28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürütenler, insanları 'irticacı' diye etiketleyenler, genç kızların eğitim hayatlarının önüne set çekenler, insanları başörtülü-başörtüsüz diye ayıranlar, imam hatiplerin önünü kesenler, seçilmiş bir hükümetin istifasını gerçekleştirenler ve toplumu kutuplaştırmaya çalışanlar, fiilleriyle, adalet karşısında hesap verdi. Bugün çok önemli bir gün, sadece Miraç gecesi değil, demokrasi tarihimiz açısından çok önemli bir gün. 21 kişi hakkında ki o dönemin genelkurmay başkanı ve onun ekibi, ikinci başkanı da bu kişiler arasında, hapis cezası verildi ve Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar. 28 Şubat sürecinde birçok vatandaşımızın kadın-erkek hayatları karartıldı. Ama biz bugün ümitvarız çünkü o güne katkıda bulunanlar, adalet önünde hesap verdiler ve yapmış olduklarının hesabını ödeyecekler. Biz asla kin ve nefret duymadık. Hem ilahi adalete inandık hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru kararı vereceğine inandık. Bugün de bunun şahidi olduğumuz için demokrasimiz adına çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra asla kimse 15 Temmuz'da da gördüğümüz gibi ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak. Akıllarından bile geçiremeyecekler. Teşekkür ediyoruz, bu süreci yakından takip eden siz basın mensuplarımıza, kıymetli üstatlarımıza, 2013 senesinde Eylül ayında bu davalar başladığından beri duruşmaları takip eden kıymetli üstatlarımıza, kıymetli sivil toplum örgütlerimize ve 28 Şubat'ın, o darbe girişiminin asil ve sabırlı direnişçilerine biz selam gönderiyoruz."

'ADALETİN TECELLİ ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

AK Parti Milletvekili Reşat Petek ise şöyle konuştu:

"Tarihi bir gündeyiz. 28 Şubat darbesinin hem mağduru hem bu davada müşteki müdahil hem de pek çok müdahilimizin vekili olarak burada bir kısmı hazır bulunan, bir kısmı hazır bulunmayan çok değerli müdahil vekil avukatlarımızla birlikte bu davayı takip eden hukukçulardan biriyim. Öncelikle şunu ifade edeyim; Verilen mahkumiyet cezasının sadece evde hapis veya adli kontrolle geçirileceği gibi bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz lazım. Mahkumiyet kararı 21 sanık hakkında verildi, temyiz aşamasına oradaki incelemeye fırsat vermek için, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Yurt dışı yasağı uyguladı. Ayrıca ayda bir defa imza vermek suretiyle adli kontrol uygulaması kararı verdi. Şunu ifade edeyim; 27 Mayıs 1960 darbecilerini millet mahkum etmişti, 12 Eylül 1980 darbesi yapanları yine Türk adaleti mahkum etti. 28 Şubat darbesine, darbe denilmesini bile hazmedemeyenlere, tahammül edemeyenlere bugün bağımsız ve tarafsız Türk yargısı mahkumiyet kararı verdi. Biz kimseye şahsi kin duyarak burada değiliz. Adaletin tecellisini ve gerçekten suçu işlemiş olanların ceza çekmesini ama ilgisi olmayanların da elbette ki mağdur edilmemesini hep savunduk, adil yargılamayı savunduk. Burada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemiş olduğu mahkumiyet aynı oranda çıkmamışsa da iddia makamının takdiriyle temyiz aşamasında yüksek mahkemede bu da değerlendirilecektir, bunun da altını çizmemiz lazım. Zira 60 sanık hakkında mahkumiyet istenmişti, bugün 21 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ama sonuç olarak biz parmak sayarak bir yere varmak istemiyoruz. Kim Türkiye'de milletin iradesiyle seçilmiş, siyasi iktidara zorla, silahla, cebirle, şiddetle el koymaya, iktidarı devirmeye kalkıyorsa artık Türk yargısı buna fırsat vermiyor, mahkumiyet kararı veriyor ve adaletin tecelli ettiğini birlikte görüyoruz. Burada bütün mazlumların, mağdurların, evlatlarıyla birlikte okumak zorunda kalanların, üniversite kapılarında başörtüleri zorla çıkarılan kızlarımızın ve hakikaten 'Adalet sadece ilahi adalete kaldı mı?' diyerek geleceğe bu gözle bakanların, bugün burada Türk adaletinde de gerçekten darbecilerin ceza aldığını görmeleri, sanıyorum gönüllerini bir nebze olsun ferahlatacaktır. Bu açıdan önemli, bir de Türk demokrasi ve Türkiye'nin hukuk devleti olarak devamı açısından son derece önemli kararı birlikte gördük. Milletime böyle bir kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum ve insan haklarının, adaletin tecellisi için hep birlikte ayrım yapmadan çalışmanın ne kadar elzem olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökmü:

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in açıklamaları

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Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM, Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()