25 kilometre içeri girildi, terör hedefleri ateş altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Şanlıurfa Valiliği, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.



Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" açıklamasını yaptı.

'MEHMETÇİKLERİMİZİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

HAREKATIN BAŞLAMA EMRİNİ VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan'ın, makamında harekatı başlatma emrini verdiği ana ilişkin çekilen fotoğraflar, "Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi" notuyla paylaşıldı.



LİDERLERE BİLGİ VERDİ



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi vermiştir" denildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Harekatı’ saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.



Türkiye’nin uzun süredir operasyon sinyali verdiği ve ABD ile güvenli hale getirilmesi amaçlanan ancak başarılı olunamayan Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarının kontrolündeki bölgelere yönelik Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Uzun süredir askeri yığınağın yapıldığı ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Milli Ordu unsurlarının da sevk edildiği sınır hattındaki birlikler, saat 16.00’da belirlenen terör hedeflerini obüs ve tanklar ile ateş altına aldı.Fırat’ın doğusundaki Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki bölgelerde belirlenen terör unsurlarına hedefler birbiri ardına kara destek vasıtaları ile ateş altına alındı. Tankçı birliklerinin ateş altına aldığı terör hedeflerinden dumanlar yükselirken, ilçe merkezinde de harekatın başlaması coşkuyla karşılandı. Hedeflerdin vurulmaya başlamasının ardından Akçakale ilçe merkezi ile sınır hattına yakın bölgelerde de güvenlik güçleri sivilleri uyararak sınıra yaklaşmamalarını istedi.



Öte yandan harekat öncesi ilçe genelinde GSM operatörlerinin telefon ve internet hizmeti de kısıtlandı.



Bu arada güvenlik için sınıra yaklaşılmaması yönünde belediye hoparlörlerinden anonslar yapılırken, ilçedeki okullar da pazartesi gününe kadar tatil edildi.