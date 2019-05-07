24. SADRİ ALIŞIK SİNEMA VE TİYATRO OYUNCU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İSTANBUL, () TÜRKİYE'de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyon olan ''24'üncü Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'' dün akşam törenle sahiplerine verildi.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı tören, Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşti. Törende, 1983 yılında yayınlanan “Kartallar Yüksek Uçar” dizisinde Sadri Alışık’la başrolü paylaşan Selda Alkor, piyano eşliğinde “Kimseye Etmem Şikayet” adlı şarkıyı söyledi. "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü"nü Nesrin Kazankaya’ya veren Kerem Alışık, şöyle konuştu:

''24. Sadri Alışık oyuncu ödüllerinde çeyrek asra bir adım kala yine Attila İlhan Salonu’nda meslektaşlarımla aynı heyecanları, aynı halleri paylaşmaktan kıvanç duyuyorum. Bu sene bir yaş daha eskidik. Yanlış anlaşılmasın, eskimek güzel eksilmedikçe ama maalesef eksiliyoruz. Dün bu koltuklarda bizimle oturan pek çok değerimiz, bugün bu soğuk dijital görüntülerden bizlere gülümsüyor. Nefesimizi tutar gibi tutuyoruz o sıcak gülüşlerini içimizde. Bu törenler, bu hatırlamalar aslında bir nevi bir kavuşma oluyor. İşte Sadri Alışık ve Çolpan İlhan da bu değerlerden. Onların da gidecek yerleri yok, gittikleri de yok. Onlar hep geliyorlar. Aklımıza geliyorlar, kalbimize geliyorlar, kalbimizin üstünde oturuyorlar. Onlar bizim sol yanımız, soluğumuz, sonsuzluğumuz. Bazı eskiler eskimiyor işte. Sadri Alışık’ın da ve Çolpan İlhan’ın da felsefeleri, duruşları var, aşkları, şiirleri, kavgaları, mücadeleleri var, bıraktıkları var, eserleri var. Hep aklımızda hep hatıralarımızda.''



Tiyatro Onur Ödülü’ne ise usta oyuncu Zihni Göktay layık görüldü. Ödülünü Serpil Tamur’dan alan usta oyuncu Göktay, tüm salonla birlikte 'Lüküs Hayat' şarkısını seslendirdi. Usta oyuncu, 'Her yeni doğan çocuk, Tanrı’nın insanlardan umudunu kesmediğinin bir kanıtıdır. Tiyatro devam edecektir' şeklinde konuştu.

Tiyatro dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilen Levent Ülgen, ''Ödüller insanlara şevk veriyor. Sadri Bey’le hiç karşılaşma fırsatım olmadı ama Çolpan İlhan’la Sadri Alışık Tiyatrosu’nun bir oyununun provasında tanışmıştım. Bizi izlemişti ve biz o gün provada berbattık. Çok utanmıştım. Bu ödül sayesinde Çolpan İlhan umarım beni biraz bağışlar…” dedi. Tiyatro dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu seçilen Devrim Yakut ise, "Bundan 12 yıl önce de bu ödüle layık görülmüştüm. O zamanlar tiyatro seyircisi yok diye hayıflanıyorduk. Şimdi ise tiyatrolar dolup taşıyor. BKM’ye, oyunumuzu yazan ve birlikte sahneyi paylaştığım Bihter Dinçel’e, seyirciye, eşime ve kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülüne ise Organize İşler 2-Sazan Sarmalı filmindeki rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ aldı. Ödülünü lise arkadaşı oyuncu Naz Elmas’ın anons ettiği Kıvanç Tatlıtuğ, “Sadri Alışık gibi bir efsaneyle ismimim aynı cümlede geçiyor olması bile benim için büyük bir şereftir. Jüri üyelerine, bu ödülü almama vesile olan Yılmaz Erdoğan’a, kamera önü ve arkası tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sevgili eşime de her daim bana destek olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

24. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri kategorileri ve kazananlar şöyle;

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Bennu Yıldırımlar-Ahlat Ağacı

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Murat Cemcir- Ahlat Ağacı

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Damla Sönmez-Sibel

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Muhammet Uzuner-Halef Serdar Orçin-Borç

Komedi Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Gonca Vuslateri-Düğüm Salonu

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Cengiz Bozkurt-Ailecek Şaşkınız

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Tuğçe Altuğ-Kelebekler

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ-Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

Ayhan Işık Özel Ödülü: Engin Akyürek

Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü: Şahin Kendirci- Müslüm Kemal Burak Alper-Güvercin

Seçici Kurul Özel Ödülü: Ayşen Gruda

Ensemble (Canlandırmada Bütünlük) Özel Ödülü ‘’Anons’’ Ali Seçkiner Alıcı, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz, Tarhan Karagöz

Onur Ödülü: Güler Ökten-Genco Erkal

Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü: Emir Özden – ‘’Süper İyi Günler’’ ( Tiyatro Kare ) Uğur Kanbay – ‘’Eylül’’ ( Sıfır Pozitif )

Seçici Kurul özel ödülü: ‘’Bir Peri Masalı Radyum Kızları’’ oyununun Radyum Kızları; İstanbul Devlet Tiyatrosu. Çiğdem Aygün, Deniz Danışoğlu, Ebru Terzi, Esra Balaban, Ezgi Erdilek, Gamze Cankara, Merve Şeyma Zengin, Refiye Genç, Sena Başdoğan, Tuğçe Aksum.

2018-2019 SADRİ ALIŞIK TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu: Nilperi Şahinkaya - ‘’Kalp’’ ( Craft Tiyatro )

Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu: Öner Erkan – ‘’Dünyada Karşılaşmış Gibi’’ ( Krek Tiyatro )

Yılın en başarılı kadın oyuncusu: Funda Eryiğit – ‘’Fotoğraf 51’’ ( Craft Tiyatro )

Yılın en başarılı erkek oyuncusu: Deniz Karaoğlu – ‘’Kader Can’’ ( BAM İstanbul )

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN DALINDA

Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu: Ceren Taşçı – ‘’Yalnızlar Kulübü’’ (B planı / Toy)

Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu: Ediz Akşehir – ‘’Teftişör’’ ( Tiyatro Adam)

Yılın en başarılı kadın oyuncusu: Devrim Yakut – ‘’Manik Atak’’ ( BKM )

Yılın en başarılı erkek oyuncusu: Levent Ülgen – ‘’Halktan Biri / Travis Pine’’ ( Komedia Türk )

ÖZEL ÖDÜLLER:

"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü: Nesrin Kazankaya

Onur Ödülü: Zihni Göktay

Anadolu Efes Özel Ödülü: Tiyatro Hemhâl:– Tırnak İçinde Hizmetçiler

Hdi Sigorta Özel Ödülü: Asmalı Sahne

Görüntü Dökümü:

-Ödül töreninden görüntüler

-Törende yapılan konuşmalar

-Ödüllerin verilmesi

-Genel ve detaylar