"24 NİSAN SONRASI ERMENİ İDDİALARI" ÇALIŞTAYDA DEĞERLENDİRİLDİ

Hakan KAYA/İSTANBUL,() MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından "24 Nisan sonrası Ermeni iddiaları"nın değerlendiriildiği bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda sözde Ermeni soykırım iddialarının doğru olmadığı ve Türkiye'nin bu konuda yeterli çalışmalar yapılmadığı konuşuldu.

Taksim'deki bir otelde düzenlenen toplantıya Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Taşkın Recepli, İYİ Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, CHP 24. Dönem Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, akademisyenler ve Türk diplomatlar katıldı.

ONUR ÖYMEN "ERMENİLER 518 BİN TÜRK'Ü KATLETMİŞTİR"

Modaretörlüğünü Akademisyen Tarihçi Aygün Attar'ın yaptığı toplantıda konuşan diplomat ve siyasetçi Onur Öymen, "Bizim dosyamız çok sağlam. Ermenilerin o tarihte katlettiği Türklerin sayısı 518 bin, 518 bin müslümanı bunlar katlettiler. Bunlar bizim devlet arşivlerimizde de var. 518 bin Türk'ün katledildiğine dair ne Amerika'dan ne herhangi bir Avrupa ülkesinden bir başsağlığı bir geçmiş olsun üzüntü beyanı yok" dedi.

UĞUR BAYRAKTUTAN " SÖZDE SOYKIRIMLA ALAKALI 23 ÜLKE TÜRKİYE'Yİ SORUMLU GÖSTEREN 60'A YAKIN KARAR ALDI"

CHP 24. Dönem Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise şöyle konuştu "Ben aynı yıl içerisinde hem Ermenistan'ı hem de Azerbaycan'ı ziyaret ettim. Ermeniler, Ermenistan'a gelen resmi heyetleri zorla resmi programlara, soykırım anıtlarını ziyareti koyuyorlar. Başka bir ülkede böyle bir program yok, hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. En son alınan kararlarla beraber Ermeni soykırımıyla alakalı 23 ülke ve iki uluslararası kuruluş 60'a yakın kararlar alıyor Ermeni soykırımıyla alakalı Türkiye'yi sorumlu gösteren 60'a yakın karar var. Birleşmiş Milletlerin soykırım sözleşmesinin üçüncü ve dördüncü maddelerini hepimiz biliyoruz. Orada bir şey söyleniyor soykırımla alakalı, Burada 'gerçek kişileri' diyor ancak sanık sandalyesinde oturtabilirsiniz. Ama ne yazık ki Türkiye ile alakalı böyle bir sorun olduğu zaman bu gerçek kişiler gözardı ediliyor"

ŞAMİL AYRIM "BENİM AİLEMDEN BİR GECEDE 20 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Geçmişte Ermeniler tarafından kendi ailesinden 20 kişinin öldürüldüğünü söyleyen AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım "Geçmişin 24 Nisan hadiselerine baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı döneminde gerçekten acıların yaşandığı ortak acıların yaşandığı bir dönem. Biz bunu inkar etmiyoruz. 514 bin insan 1914 ve 1921 yılları arasında öldürülmüş bunlar belgeleriyle sabit. Benim ailemden bir gecede 20 kişi öldürülmüş. Kin ve nefretle büyütmediler bizi ailelerimiz. Özellikle benim bulunduğum coğrafyada Iğdır'da Kars'ta, Erzurum'da oralara gidip baktığımız zaman gerçekten toplu mezarları görüyorsunuz" dedi.

Toplantının ardından 'ya konuşan Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver toplantının genel amacını anlattı. Suver Türkiye'nin hukuki haklılığını yeterince ifade edemediğini söyleyerek "Sözde Ermeni iddialarına bir cevap verebilmek arzusuyla siyasi parti temsilcilerinin katılımı, akademisyenler ve diplomatların da hazır bulunduğu bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayımızda ortaya koyduğumuz düşünce Ermeni iddialarında hukuki olarak haklılığımız ama siyasi olarak gereken faaliyetleri icra edemediğimiz konusunda ortak bir beyandı. Bu konuda herkes hemfikirdi. Bugün ortaya çıkan ortak kanaat ise siyasi boyutta etkinliği arttırabilmek için sivil toplum örgütlerinin daha aktif daha verimli ve daha çok tanıtıcı toplantılar yapması ve yurt dışında özellikle yabancı dilde daha çok kitap yayınlanması toplantılar düzenlenmesinde oy birliğiyle bir karar verildi. Bugünkü toplandının bence en büyük vasfı sivil topluma olan ihtiyacın belirlenmesiydi" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

-Katılımcılardan görüntü

-Türk Diplomat ve Siyasetçi Onur Öymen'in konuşması

-CHP 24. Dönem Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın konuşması

-AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın konuşması

-Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver'in konuşması

-Genel ve detaylar

