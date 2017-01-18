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23 YAŞINDAKİ GENÇ NEDEN ÖLDÜ ?

 * Reflü ameliyatı için getirildiği hastaneden çıkamadı. Ameliyattan 2 gün sonra hayatını kaybeden Yasin Uslu'nun ailesi hastaneyi suçluyor, savcılığın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Hastaneden ses yok Cengiz ÇOBAN, İstanbul 23...

23 YAŞINDAKİ GENÇ NEDEN ÖLDÜ ?

 * Reflü ameliyatı için getirildiği hastaneden çıkamadı. Ameliyattan 2 gün sonra hayatını kaybeden Yasin Uslu'nun ailesi hastaneyi suçluyor, savcılığın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Hastaneden ses yok

Cengiz ÇOBAN, İstanbul

23 yaşındaki Yasin Uslu Sancaktepe'de özel bir hastanede geçirdiği reflü ameliyatından 2 gün sonra hayatını kaybetti. Uslu'nun ailesi ölümün ameliyat sırasında yapılan hata olduğunu ileri sürüyor ve hastaneyi suçluyor. Hastaneden ise olayla ilgili olarak yapılan bir açıklama yok.

Ailesinin anlattığına özel bir hastanede laboratuvar görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Yasin Uslu, Pazartesi günü özel bir hastanede reflü ameliyatına alındı. Baba Yaşar Uslu ameliyat ve sonrasını şöyle anlatıyor, “Oğlumu, Pazartesi günü reflü ameliyatı için Sancaktepe'dehastaneye götürdük. Bize yarım saatlik bir ameliyatı var dediler. Kapalı ameliyat olacaktı. Kapalı ameliyat yapılırken, kamera için delik açılması sırasında atar damarını patlatıyorlar. Ondan sonra da kan kaybı yaşıyor. Sonra müdahale için açık ameliyata başlıyorlar. Atar damarı dikemedikleri için çocuğum kan kaybından orda nabzını kaybediyor. Sonra yoğun bakıma alınıyor. Biz baskı yapınca devlet hastanesine sevk edildi. Ve oradaki ameliyatın ardından tekrar aynı hastaneye geldi. Bugün sabah saatlerinde bize ölüm haberini verdiler. Büyük bir doktor ihmali var" dedi. Acılı baba 6 yaşındaki küçük çocuğuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Yasin Uslu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen gencin ailesi hukuki girişimlerde bulunacağını söyledi. Hastane yetkilileri ise olay ve iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baba Yaşar Uslu ile röp

-Yakınları ile röp

-Evinden görüntü

-Kurulan taziye çadırı

-Babanın küçük çocuğuna sarılarak ağlaması

-Yasin Uslu'nun video ve fotoğrafları

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