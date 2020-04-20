23 Nisan'da başlıyor. 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, corona virüsü ve gündemdeki diğer gelişmeleri görüşmek üzere yapılan Kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor... Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 26 Nisan'a kadar kısıtlamayı uygulayacağız. Bununla ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır" dedi.