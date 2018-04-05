 22. AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ ARİF SAĞ’A VERİLDİ

Haber: Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, ()

AYDIN Doğan Vakfı (ADV) tarafından, kültür, sanat, edebiyat ve bilim eserlerini, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirmek amacıyla verilen ’Aydın Doğan Ödülü’ne, bu yıl Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ lâyık bulundu. 22. Aydın Doğan Ödülü'nü aldıktan sonra basın mensuplarına konuşan Sağ, ADV’nin kendisini böyle önemli bir ödüle layık görmesinin önemli olduğunu belirtti. Sağ, yeni neslin halk müziğine olan ilgisi hakkındaki soruya da, “Halk müziği dinliyorlar. Ama tabii dil değişmiştir, müziğin belki ritmi değişmiştir. Belki armonizasyon da değişmiştir. Ama sonuçta bir bakıyorsunuz altında Karacaoğlan diyor, Pir Sultan Abdal diyor, Aşık Veysel diyor; demek ki bu yeni gençlik bu isimleri tanıyor. Tanıyor ki dinliyor" dedi.

ANADOLU MÜZİĞİNİN DÜNYAYA TANITILMASINDA CİDDİ KATKILARI OLDU

1996 yılından bu yana mesleğinde yaratıcı, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ülkemizin ve kültürümüzün tanınırlığını artırıcı çalışmalarda bulunan kişilerin ödüllendirildiği, Türkiye’nin en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Aydın Doğan Ödülü’nün bu yıl verileceği alan ‘Türk Halk Müziği’ olarak belirlendi. Aydın Doğan Vakfı’nın toplumun daha ileriye taşınması, çağdaş bir düzeye ulaştırılması, bunun için de eğitimin desteklenmesi amaçlarına da bağlı olarak Aydın Doğan Ödülü’nün bu yıl, Türk Halk Müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürmüş, Anadolu müziğinin dünyaya tanıtılmasına ciddi katkıları olmuş, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamış, bağlama çalgısında bir ekol yaratmış sanatçı Arif Sağ’a verildiği açıklanmıştı.

MEDYA, İŞ VE SİYASET DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI

Ödül töreni dün akşam Hilton Convention Center'da yapıldı. Gözde Atasoy’un sunuculuğunu yaptığı geceye, Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Arif Sağ, oğlu Tolga ve kızı Aslı Sağ, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, BluTV kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çamur, ADV Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Vural, Eski TBMM Başkanı Kaya Erdem, Eski Bakanlardan Hüsamettin Özkan, Namık Kemal Zeybek, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Doğan Haber Ajansı () Yönetim Kurulu Murahhas Azası Rifat Akkaya, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Vehbi Koç Vakfı Başkanı Semahat Arsel, Taylan Bilgel, Berna Tokar, İlhan Kesici, Sırrı Süreyya Önder, Gamze Akkuş İlgezdi, Fikri Sağlar, Güneri Civaoğlu, Sedat Ergin, Murat Yetkin, Ozan Sağdıç, Mehmet Özbek, Nebil Özgentürk, Altan Öymen, Ferhat Boratav, Murat Özyeğin, İlhan Kesici, İbrahim Tatlıses, Yücel Paşmakçı, Eşber Yağmurdereli, Belkıs Akkale, Seher Dilovan, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan, Ahmet Arslan, İzzet Altınmeşe,Sebahat Akkiraz, Sümer Ezgü, MahsunKırmızıgül, Onur Akın, Zara, Kubat, Ümit Tokcan, Ali Rıza Binboğa, Suavi, Koray Avcı, Zafer Mutlu, Kanat Akkaya, Mehmet Özer, Verda Özer’in de aralarında bulunduğu medya, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

HANZADE DOĞAN BOYNER: ÖZELLİKLE BABAM İÇİN MÜZİK DEYİNCE AKLINA İLK GELEN HALK MÜZİĞİDİR

Kokteylin ardından devam eden yemekli gecede, davetlilere vakfın ve ödülün tanıtım filmi gösterildi. Daha sonra törenin açılışında konuşan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, ADV’nin 20 yılı aşkın süredir, emeği, üretimi ve başarıyı ödüllendirmeyi önemli bir misyon olarak kabul ettiğini ifade ederek, “Bu nedenle Aydın Doğan Ödülü’nü, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında başarılarıyla ön plana çıkmış kişi ve kurumlara veriyoruz. Bu sene de, yine kendi alanında öncü olmuş çok saygın bir sanatçımızı ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz. Halk müziği hepimiz için çok önemli. Ancak, özellikle babam için müzik deyince aklına ilk gelen, halk müziğidir. Bu müziğe kendisi tutkundur, pek çok eseri ezbere bilir ve hatta söyler. Ne mutlu bize ki, bu yıl yönetim kurulumuz, babamın ve ailemizin de çok sevdiği, Türk Halk Müziği alanında ödül verilmesini kararlaştırdı. Halk müziğinin duyguları birleştirici özelliğine dikkat çekmek ve evrensel değerimizi birlikte bu gece hatırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Taşlamalardan uzun havalara, lirik türkülerden ağıtlara, zeybekten horona farklı yörelere ait türkülerimiz melodilerimiz var. Ama hepsi bu toprakların insanlarının mutluluğunu, acısını, sevincini, kederini yansıtıyor. Kısacası halk müziği bizi anlatıyor. Bizi biz yapan birleştiren, güçlendiren türküler en büyük zenginliğimiz“ diye konuştu.

HALK MÜZİĞİ VE BAĞLAMA ALANINDA BİRÇOK YENİLİĞİN TEMSİLCİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türk Halk Müziği’nin gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşınması için yoğun bir çaba gösterdiğine vurgu yapan Hanzade Doğan Boyner, “Musiki ile ilgili birçok derneğimiz ve kuruluşumuz halk müziğine önemli katkılar sağlıyor. Konservatuarlarımız öğrenci yetiştiriyor. Sevgili hocalarımız bu alanda fedakarca çalışmalar yapıyor. Elbirliği ile halk müziğimizi canlı tutmak, eserlerimize sahip çıkmak ve bu özgün müziği evrensel boyutlara taşımak hepimizin görevi. Vakıf olarak bu ortak çabaya küçük bir katkı yapmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Türk Halk Müziği denince akıllara ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Arif Sağ’dır. Arif Sağ, Türk Halk Müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını sürdürerek birçok yeniliğin temsilcisi olmuştur" dedi.

Arif Sağ’ın Anadolu müziğinin dünya arenasına taşınmasında büyük bir rol oynadığına dikkat çeken Hanzade Doğan Boyner sözlerini “Ancak sadece repertuar ve duygu bakımından zenginliklerle dolu usta bir sanatçı olmakla yetinmemiş, İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuarında birçok gence ilham vermiş; yol göstermiştir. Bu gece, bağlamayı ruhuyla birleştiren sevgili Arif Sağ’a ödülümüzü takdim etmek bana büyük heyecan ve onur veriyor. Kendisine Türk Halk Müziğine kazandırdığı sayısız değerin yanı sıra kültürümüze sahip çıktığı ve bu değerli sanatı farklı kültürlerle tanıştırdığı için kalpten teşekkür ediyorum. Çok değerli Arif Sağ’ı yürekten kutluyor, Türk Halk Müziği’ne ve Türk kültürüne katkılarının uzun yıllar boyunca devam etmesini diliyorum. Sağlıkla kal üstad Arif Sağ …" diyerek tamamladı.

ARİF SAĞ, ÖDÜLÜNÜ AYDIN DOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Hanzade Doğan Boyner'in konuşmasının ardından Arif Sağ’ın tanıtım filmi gösterildi. Daha sonra Aydın Doğan Vakfı (ADV) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Arif Sağ’a ödül heykelciğini takdim etti.

ARİF SAĞ: SANATÇILARIN HEPSİ İYİDİR

Ödülü aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arif Sağ, “Böyle önemli bir ödüle Aydın Doğan Vakfı’nın beni layık görmesi önemli bir mesele. Sanatçıların hepsi iyidir. Hepsinin kendilerine göre meseleleri vardır. Kimisi güzel resim yapar, kimisi güzel şiir yazar, kimisi iyi roman yazar, kimisi iyi müzik yapar. Herkes bir şey yapar ama bunların hepsi sanatçıdır. Ben bu ödülü kabul ederken Aydın Doğan Vakfı’nın bir sivil toplum örgütü olması nedeniyle kabul ettim. Bu nedenle önemli benim için..." dedi.

Sağ basın mensuplarının, “Sizden sonra bu ödülü alacaklara bir mesajınız var mı?" ve “Yeni nesil Halk müziği arasındaki ilişki sizce nasıl?" şeklindeki sorularına, “Bu işe layık olana versinler. Onun kararını ben veremem. Onun kararını Vakıf veriyor. Oturuyorlar, kendi aralarında tartışıyorlar, bir karara varıp ondan sonra ödülü hak edene veriyorlar. Halk müziği dinliyorlar. Bence aslanlar gibi de dinliyorlar. Ama tabii ki dil değişmiştir, müziğin belki ritmi değişmiştir. Belki armonizasyon da değişmiştir ama sonuçta bir bakıyorsunuz altında Karacaoğlan diyor, Pir Sultan Abdal diyor, Aşık Veysel diyor. Demek ki bu yeni gençlik bu isimleri tanıyor. Tanıyor ki dinliyor" diye cevapladı. Sağ, “Ödülü aldığınızda neler hissettiniz?" sorusuna ise, “Bu eğer bir hak edişse orada sorun yok. Ama eğer hatır içinse orada sorun var. Ben Aydın abinin hatır için ödül vereceğine inanmam" dedi.

AYDIN DOĞAN: TÜRKÜLER TOPLUMUN AYNASIDIR

Aydın Doğan da tören için hazırlanarak davetlilere dağıtılan kitapçığın ilk sayfasındaki açıklamasında, türkülerin toplumun dili olduğunu ifade ederek, “Sevdasını da hüznünü de insanlarımız bugüne kadar hep türkülerle anlata gelmiştir. Türküler, toplumun aynasıdır. Asırlar öncesinden bugüne toplumsal değişimin izini türkülerden takip etmek mümkündür. Bizi biz yapan, birleştiren, güçlendiren türküler, hiç şüphesiz en büyük zenginliklerimizdendir. Ben türkülerle büyüdüm. Türkülerin yeri bende bir başkadır. Hayatımın farklı dönemlerine eşlik eden, dilimden düşürmediğim türküler oldu. Halk müziğini çok severim. Hele usta bir sanatçıdan dinlenen bir türkünün yerini başka ne tutabilir ki?" dedi.

Aydın Doğan, “İşte Arif Sağ, böyle bir üstatlardan biri… Ömrünü Türk Halk Müziği’ne adayan , yüreğinin en derinliklerinden bulup çıkardığı sözleriyle bizi de derinden sarsan, bağlamasıyla bam telimize basan, yeni kuşaklara miras kalacak bir ekol yaratan dev bir usta! Bu yıl Vakıf olarak, Aydın Doğan Ödülü’nü kendisine takdim etmenin gururunu yaşıyoruz. Arif Sağ’a halk müziğiyle, notalarla, bağlamayla dopdolu geçecek nice sağlıklı yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

ARİF SAĞ’DAN DAVUL PERFORMANSI

Konuşmaların ardından gecede Arif Sağ, davulla kısa bir performans sergiledi. Daha sonra TRT Koro şefi Zafer Gündoğdu, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğrencileri ve TRT sazlarından oluşan koro,mini bir konser verdi. Mehmet Özbek, İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan’ın da aralarında bulunduğu Türk Halk Müziği sanatçıları da koro eşliğinde canlı performans sundular. Daha sonra Sağ’ın öğrencileri ve sanatçı dostlarından oluşan bir grup, toplu olarak türkü söyledi.

Canlı performans sergileyen sanatçılardan İzzet Altınmeşe sahneden inerek İbrahim Tatlıses’in bulunduğu masada gelerek birlikte türkü söyledi. Bu sırada Aydın Doğan da ikilinin yanlarına geldi. TRT sanatçısı Aysun Gültekin’in söylediği ‘Kelkit’in altı bağlar" türküsüne de Gümüşhane Kelkit doğumlu olan Aydın Doğan ayağa kalkarak eşlik etti. Aydın Doğan, performansının ardından Gültekin’i tebrik etti. Gecede, davetliler Aydın Doğan ve Arif Sağ’a büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Çok sayıda davetli Aydın Doğan ve Arif Sağ’ın bulunduğu masaya gelerek sohbet edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan İbrahim Tatlıses de Arif Sağ’ın oturduğu masaya giderek elini öptü.

Ödül töreni, konserin ardından Aydın Doğan, Hanzade Doğan Boyner ve Arif Sağ’ın geceye katılan sanatçılarla birlikte toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

NİDA TÜFEKÇİ'NİN ÖĞRENCİSİ

Arif Sağ kimdir?

1945, Erzurum doğumlu olan Arif Sağ, 3-4 yaşlarından itibaren, babasının değirmeninde duyduğu ritmik seslerin etkisiyle müzikle bir bağ kurdu. 5 yaşında kaval, 6 yaşında gramofon ve plakla; 7 yaşında Erzincan’da Kumaş Dede‘nin dükkanında bağlamayla tanıştı. 14 yaşına kadar burada âşıklık geleneğini öğrenip, deyişler söylemeye başladı. İstanbul’a geldiğinde Aksaray Musiki Cemiyeti‘nde Nida Tüfekçi‘nin öğrencisi oldu. 1963’de ilk plağı ‘Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün’ü çıkardı. 1965’de bağlama sanatçısı olarak İstanbul Radyosu kadrosuna katıldı. Arif Sağ, o yıllarda başlayıp yaklaşık 20 yıl süren ‘45’lik plak dönemi’nin en ünlü adlarından biri oldu. Bu süreçte 50’ye yakın plak, 200’ün üzerinde beste yaptı. Çeşitli sanatçılara bağlamasıyla eşlik etmesinin yanı sıra çok sayıda sanatçıya besteler verdi. Bu bestelerinde yerel motiflere çok sık yer verdi. 1975’de kurulan ‘İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuarı’na öğretim üyesi olarak giren Arif Sağ, bu yıllarda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarına başladı. 1982’de konservatuardan ayrılıp, kendi adına ‘Arif Sağ Müzik Evi’ni kurdu. Aynı yıl, İstanbul Şan Tiyatrosu‘nda ilk bağlama resitalini verdi. 1980’li yıllarda ülke dışında çalışmalara başladı ve çeşitli Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde halk müziğimizi ve çalgımızı tanıtıcı etkinliklerde bulundu.

Milletvekili seçilen ilk halk müziği sanatçısı oldu ve 1987-1991 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı. 5 Mayıs 1996’da Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog‘un desteği ile Köln Filarmoni Orkestrası ile Köln Filarmoni Salonu‘nda verdiği konserle Anadolu müziğinin batıya tanıtılmasına ciddi katkıları oldu. 1996 yılında Köln Senfoni Orkestrası eşliğinde Erdal Erzincan ve Erol Parlak‘la birlikte Köln’de verdiği konser büyük ilgi gördü ve yine aynı yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine özel ödül verildi.

2000 yılında, İspanya’nın ünlü Flamenko gitaristi TomaTito ile Avrupa’nın 12 ayrı şehrinde konserler vererek bağlamanın yurt dışında tanınmasını ve hak ettiği övgüyü almasını sağladı. 2003 yılında Lübnan’lı sanatçı MarcelKhalife’yle birlikte “Kültürler Buluşmasıö adı altında Türkiye’de bir dizi konserler veren sanatçı, 2005 yılında bir başka flamenko gitaristi GerardoNunez’le birlikte Hollanda ve Türkiye’de konserler verdi. Arif Sağ, bütün bu etkinlikleri süresince eğitimciliğini de ihmal etmedi. Derslerinin yanı sıra Erdal Erzincan’la beraber hazırladıkları ‘Bağlama Metodu’ büyük ilgi gördü.

AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

Aydın Doğan Vakfı tarafından Vakfın kurucusu Aydın Doğan adına verilen Aydın Doğan Ödülü, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek, Cumhuriyet Türkiyesi’nde kültür, sanat, edebiyat, bilim eserlerini, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2) 1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. NevzadAtlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Ödülü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Ödülü: Resim Neş’eErdok

22) 2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Arif Sağ

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- Hanzade Doğan Boyner'in konuşması

- Arif Sağ röp

- Aydın Doğan'ın görüntüsü

- İbrahim Tatlıses'ten görüntü

- İzzet Altınmeşe, İbrahim Tatlıses ve Aydın Doğan'ın türkü söylemesi

- Ödül töreni

- Toplu fotoğraf çekimi

- Genel ve detaylar



