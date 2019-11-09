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2020 YKS öncesinde, YÖK Atlas verileri güncellendi

  YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite adaylarına tercih sürecinde rehberlik eden Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerini 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde güncelledi. İlk kez 2016 yılında hizmete...

GÜNDEM 09.11.2019, 13:13
2020 YKS öncesinde, YÖK Atlas verileri güncellendi

 

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite adaylarına tercih sürecinde rehberlik eden Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerini 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde güncelledi.

İlk kez 2016 yılında hizmete sunulan ve tercih sürecinde üniversite adaylarının en önemli başvuru kaynağı haline gelen YÖK Atlas’ın verileri güncellenerek erişime açıldı. Tercih dönemlerinde üniversite adaylarına ve onlara rehberlik hizmeti veren hocalarına destek olan YÖK Atlas’ı bugüne kadar toplam 22 milyon 710 bin farklı kişinin kullandığı bildirildi. YÖK Atlas, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilirken, gençlere kariyer rehberliği hizmeti de sunan bilgiler içeriyor. YÖK verilerine göre YÖK Atlas, 2016, 2017, 2018 ve 2019-YKS tercih döneminde yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı oldu.

Programa 2019 YKS tercih döneminde, tercih yapacak adayların yanı sıra, yükseköğretim ve eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için de faydalı olması beklenen ‘Meslek Atlası’ ve ‘Tercih Listesi’ adlı iki yeni modül daha eklendi. Adaylar Meslek Atlası modülünde, ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Devlet, Vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve ön lisans programları ile ilgili 'meslek bazında', önceki yılların kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarını inceleyebiliyor. YÖK Atlas kullanıcıları ayrıca, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan programlardan 50 tanesini tercih listelerine ekleyip, YÖK Atlas’ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebiliyor.

YÖK Atlas’a 2020 YKS tercih dönemi öncesinde yeni modüller eklenmesi için çalışmaların yürütüldüğü belirtilirken, bu modüllerin yükseköğretim programlarında okuyan öğrencilerin bölümden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ile bölümden mezunlar için hedeflenen mezun profilleri hakkında olduğu ifade edildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () -

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