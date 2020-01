2020 YILBAŞI HABERLERİ

YENİ YILA VATAN NÖBETİNDE GİREN MEHMETÇİK: GÖZÜNÜZ ARKADAN KALMASIN - (ÖZEL)



Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayarak, 'Gözünüz arkada kalmasın' mesajı verdi.

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2020'ye nöbette girdi. Mardin'nin Nusaybin ilçesindeki Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler, yeni yılı Türkiye- Suriye sınırındaki mevzilerde karşıladı. Sınır hattında görev yapan Mehmetçiğin, yeni yıla görev başında girmesine, Demirören Haber Ajansı () ekibi de tanıklık etti.

2'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7'nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, Şehit Er Şaban Çelik Hudut Karakolu'ndaki askerlerin yılbaşı gecesi eşlik etti. 7'nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, 7 gün 24 saat sınır hattını koruduklarını belirterek, hududun bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yer olduğunu söyledi. Askerlerin yeni yılını kutlayan Çelik, "Aileleriniz ve sevdikleriniz, yeni yılı sizlerin sayesinde huzur içinde karşılamaktadırö dedi.

MEVZİDEKİ ASKERLER, AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

2'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı ve 7'nci Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Teğmen Zafer Çelik, beraberindeki komutanlarla sınır hattında görev yapan askerleri 2020'nin ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra cep telefonuyla askerlerin ailelerini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle görüntülü konuşup, yeni yıl dileklerini iletti.

'GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN'

Suriye sınır hattında nöbet tutan askerler, 2020'yi vatan nöbeti sırasında karşılamanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Sınırı gözetleyen askerlerden er Kürşat Yıldırım, "Devletimizin bize sağladığı imkan ve şartlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu kutsal görevde, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Başta yüce Türk milleti olmak üzere ailemin ve sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum. Gözünüz arkada kalmasın" dedi.

'HUDUT KARTALLARI' YENİ YILA GÖREV BAŞINDA GİRDİ - (ÖZEL)



EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi. Askerler, halkın yeni yılını kutlarken, ailelerine de yeni yıl mesajları gönderdi.

Enez'de, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda görevli 'hudut kartalları', yeni yıla görevlerini yerine getirerek girdi. Askerleri ziyaret eden komutanlar, tek tek yeni yıllarını kutladı. Sınırı gece gündüz koruyup, devriye görevi yürüten askerler, 'kartal gözü' dürbünleriyle kulelerde nöbet tutuyor. Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfır derecenin altına düştüğü bölgede nöbet tutan askerler, sınırı kaçak geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. 'Hudut kartalları', 2019 yılında Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'dan sınırı geçerken, yakalanan yaklaşık 125 bin kaçak göçmenin büyük bölümünü yakaladı. Askerler, göçmenlerin yanı sıra başta FETÖ/PDY şüphelileri olmak üzere terör örgütü üyelerini de sınırı kaçak geçmek isterken yakaladı.

MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI

Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan Kahramanmaraşlı Hüseyin Gökgürlü, silah arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla girmenin gurur verici olduğunu söyledi. Gökgürlü, "Hudut karakolunda görev yapmaktan gurur duyuyorum. Yeni yıla silah arkadaşlarımla girmek benim için ayrı bir gurur. Buradan başta annem, babam ve tüm sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Yeni yıla görev başında giren Amasyalı Bekir Vapur da ailesinden ayrı olarak geçirdiği ilk yılbaşı olduğunu belirterek, "Burada görev yapmak gurur verici. Ailemden geçirdiğim ilk yılbaşında görevimin başındayım. Ama biz zaten burada silah arkadaşlarımız ve komutanlarımızla kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

'Hudut kartalları'ndan Mustafa Özdur ise sınırda nöbet tutan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, "Öncelikle annem, babam, büyüklerim olmak üzere tüm sevdiklerimin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla görevi başında giren tüm silah arkadaşlarımın da yeni yılını kutluyorum. Burada görevim başında yeni yıla silah arkadaşlarımla birlikte girmek ayrı bir gurur" dedi.

Karakolda görevli diğer askerler de aileleri ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayarak, 2020'ye eksi 2 derecede, görev başında girdi.

KATO VE NAMAZ DAĞLARINDAKİ MEHMETÇİĞE YENİ YIL ZİYARETİ

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte görev yapan polis ekipleri ile 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulunan askeri üssü ziyaret ederek Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte kent merkezinde yol kontrol uygulaması yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Polis ekiplerine yaptığı ziyaretinin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindekilerle birlikte 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulanan askeri üs bölgesini ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelen Vali Pehlivan, yeni yılını kutladı.

Güvenlik güçlerine yeni yıl temennisinde bulanan Vali Pehlivan, "Sizler gurbet hayatı yaşıyorsunuz. Ailelerinizden uzaktasınız. Ama kendinizi kesinlikle yalnız hissetmeyiniz. Biz hep birlikteyiz. Her zaman yanınızdayız. Biz Türkiye olarak bir aileyiz. Şırnaklı vatandaşlar, Kamu görevlileri olarak da bu büyük ailenin fertleriyiz. Coğrafyamızın zorlukları var. Bu coğrafya üzerinde ancak bizim gibi güçlü ve köklü bir millet ve köklü geleneklere sahip bir devlet ayakta durabilirdi. Bin yıldır ecdadımızın biz verdiği bu toprakları korumak için ilelebet mücadele edeceğiz" dedi.

BAKAN SOYLU TELEFONLA MEHMETÇİK'İN YENİ YILINI KUTLADI

Vali Pehlivan askerlere yönelik yaptığı konuşmadan sonra Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla bağlanarak, Namaz Dağı'nda görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Mehmetçik'e telefonda seslenen Bakan Soylu, "Milletimiz yeni yılı huzur içinde yeni bir yılı kucaklamayı bir anlayış olarak görüyorlarsa benim kahraman kardeşlerimin arkadaşlarımın büyük payı var. Allah'a hamdolsun gözlerini kırpmadan bu memleket üzerinde hesabı olanlara gereğini yaptılar. Ve caydırıcı gücün nasıl bir unsur olduğunu ortaya koydular. Hep beraber güçlü bir yolda yürüyoruz. Onlar bu cesareti ortaya koyuyorlar ki devletimiz bugün Libya açıklarında, devletimiz bir taraftan terör koridoru oluşturmaya çalışanlara gerekli cevabı veriyor. Devletimiz Türkiye'nin sesini dünyanın her yerinde güçlü bir şekilde duyurmaya çalışıyor" diye konuştu.

BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMI YENİ YILA KATO DAĞI'NDA GİRDİ

Bu arada Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ise Kato Dağı'ndaki askeri üs bölgesini ziyaret etti. Beraberindeki Garnizon Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte Kato Dağı'nda Mehmetçik ile bir araya gelen Kaymakam Pendik, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

81 İLDEKİ YILBAŞI ÖNLEMLERİ, VİDEO KONFERANSLA DENETLENDİ

YURT genelinde yılbaşı için alınan güvenlik tedbirleri, Ankara'dan video konferans yöntemiyle denetlendi. 81 ildeki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileri, gece boyunca yapılan uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü'nde yılbaşı etkinlikleri için yurt genelinde alınan güvenlik önlemlerini denetledi. Video konferans sistemi üzerinden bağlantı kurularak, illerdeki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkililerinden yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi alındı.

SOYLU: ASAYİŞ, HUZUR VE SÜKUN AÇISINDAN MİLLETİMİZ 2020 YILINA ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE ADIM ATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü'ne Hakkari'deki jandarma karakolundan canlı bağlanarak, vatandaşların yeni yılını kutladı. Bakan Soylu, "Hem size hem de bugün tüm Türkiye'de görevi başında bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hayırlı seneler diliyorum. Bütün halkımıza iyi seneler diliyorum. Verdiğiniz bilgiler de bu akşamın milletimiz nezdinde çok güzel geçtiğini göstermektedir. O açıdan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Asayiş, huzur ve sükun açısından milletimiz 2020 yılına çok güzel bir şekilde adım attı. İnşallah 2020 de aynı şekilde huzurlu mutlu geçer diye cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

ÇELİK: SAHADA 255 BİN KOLLUK GÖREVLİMİZ HUZUR İÇİN UĞRAŞIYOR

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi veren İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ise, "İçişleri Bakanlığımızın yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri ile birlikte tedbirlerimizi sürdürmekteyiz. Sahada 255 bin kolluk görevlimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için uğraşıyor" dedi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da yol kontrol uygulamasında görevli polisleri ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte Silvan karayolundaki yol kontrol uygulamasında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Polis ekipleriyle birlikte yeni yıla giren Aktaş, araç sürücülerinin yeni yılını kutladı. Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Aktaş, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DİYARBAKIR'DA 13 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yaparak alınan tedbirler hakkında bilgi veren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bütün emniyet teşkilatının yurt genelinde insanların sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve güven ortamı içerisinde yeni yıla girmesi için görevlerinin başında olduğunu aktardı. Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da 13 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yaptığını belirterek, kentte bütün etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

İSLAHİYE'DE SİLAH SESLERİYLE YENİ YILA GİRİLDİ



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gelenek bir kez daha bozulmadı. Vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarında tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açarak yeni yıla girdi.

İlçede silahla havaya ateş açarak yeni yıla girme geleneği bu yılda bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin çatısına ve balkonuna çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı. Silahlı kutlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

SİVEREKLİLER 2020'YE SİLAHLA GİRDİ



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, "2020 yılına girerken vatandaşlarımızın ateşli silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı madde kullanmaları halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini rica ediyoruzö denildi.

Bu uyarıya rağmen 2020 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Yoğun atışların görüldüğü yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ÇORUM, YENİ YILA SİLAH SESLERİYLE GİRDİ



ÇORUM'da bazı vatandaşlar, yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen silah sıkarak girdi. Silah sesleri korku ve paniğe neden olurken, polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Kentte bazı vatandaşlar, yeni yıla girildiği sırada silahla havaya ateş ederek kutladı. Gün boyunca polis ekiplerinin mahallelerde devriye gezerek, havaya silah sıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, vatandaşlar bu uyarıları dikkate almadı. Yeni yıla girildiği ilk dakikalarda, kentteki bazı semtlerden birçok kişinin ardarda silahlarını ateşlediği duyuldu. Silah sesleri korku ve paniğe de neden oldu. Harekete geçen polis ekipleri de, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

YENİ YIL GECESİ NARKOTİK UYGULAMASI

ADANA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl gecesinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik şubelerinden polislerin de katıldığı uygulamada merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve 19 Mayıs mahallelerinde denetimler yapıldı. Belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişileri durduran ekipler, arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada araçlar, didik arandı. Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği belirtildi.

MADEN İŞÇİLERİ, YERİN METRELERCE ALTINDA YENİ YILA GİRDİ



ZONGULDAK'ta, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, yeni yıla kömür karası içindeki elleriyle pasta keserek girdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla çalışarak girdi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, yerin 350 metre altında kömür kazarak yeni yılı ailelerinden uzakta karşıladı. İşçiler, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşarken, yeni yıl heyecanı pasta keserek yaşamaya çalıştı. Saatler 00.00'a yaklaşırken ahşap kalaslardan oluşturdukları masanın etrafında toplanan işçiler, kömür karası içindeki elleriyle kestikleri yılbaşı pastasını birbirlerine ikram etti. Kazasız belasız bir yıl dileğinde bulunan işçiler, dua etti.

Maden Teknikerliği mezun olmasına rağmen iki ay önce düz işçi olarak madende çalışmaya başlayan Oktay Deliören (21), yeni yılı ilk kez maden ocağında karşılamanın heyecanını yaşadı. Çok farklı bir duygu olduğunu anlatan Deliören, "Ben bu sektöre yeni katıldım. 2 ay oldu. Fazla bilgim yoktu. Maden teknikeri oldum ama burada düz işçi olarak çalışıyorum tecrübe olsun diye. Burada çok farklı deneyim elde ediyorum. Burası hem korkutucu hem güzel. Yeraltında kokutucu yerleri vara ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası, çalışmak zorundayız. Ne kadar korksak ta çalışmak zorundayız. Bugün yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl tüm madenciler için kazasız belasız geçmesini diliyorum. Burada karşılamakta çok farklı bir duygu. İlk defa maden ocağında yılbaşını geçiyorum. Bizim içinde güzel bir moral oldu" dedi.

Evli ve 2 çocuk Alaattin Canbaz (42) ise yeni yıla yeraltında girmeye alıştıklarını söyleyerek, "Ekmek parası için yer altında çalışıyoruz. Ailemizden uzaktayız. Biz alıştık. Bugün sıradan bir gün için azlında bizim için. Madende alışık olmadığımız bir şey. Bizi hatırladığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Madenciler, yılbaşı masasının etrafında kısa süren yeni yıl sohbetlerinin ardından yeniden mesailerine devam etti

BAKAN TURHAN YENİ YILA BOLU'DA KARAYOLLARI İŞÇİLERİ İLE GİRDİ



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yeni yıla Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışması yapan Karayolları işçileriyle birlikte girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni yıla sayılı saatler kala Ankara ve Bolu arasında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Burada işçilerle bir araya gelen Turhan, daha sonra Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişine geldi. Bakan Turhan'a AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Bakan Turhan, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, şunları söyledi:

"İnşallah 2020 yılı ülkemiz, milletimiz, tüm dünya için barış ve huzurun tesis edildiği bir yıl olur. Burada arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat bu yollarda seyreden trafiğin emniyetli ve konforlu bir şekilde seyehat etmesini, ulaşım hizmetini sağlamak için azim ve gayretle çalışıyorlar. Ülkemizin her köşesinde ulaşım adına karayolu ulaşımında, deniz ulaşımında, hava ulaşımında, demiryolu ulaşımında 140 bin kişilik ulaştırma ailesiyle bu hizmetleri veriyoruz. Ulaşım ve iletişim hizmeti insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir hizmet. Bunun kesintisiz bir şekilde verilmesi hayatın kolaylaştırılması adına çok önemlidir. Kar ve buz mücadelesinde karayollarında her türlü tedarikler, ekip ve ekipmanlar, bakım mücadelesinde kullanılan malzemeler refüj mahallerinde temin edilmiştir. Burada mücadele eden kar buz mücadelesi yapan çalışma arkadşlarımız 24 saat bu hizmeti vermektedirler. Amacımız insanımızın hayatında ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıdır. Bu yollarda seyahat eden sürücülerimizin araçlarını kışa hazır halde bakımlarını yapmaları önemli. Yola çıkarken tedarikli olmaları ve özellikle seyehat edecekleri güzergah hakkında iklim şartlarını, yol şartlarını ilgili karayollarının sitesinden öğrenmeleri onların menfaatleri icabıdır."

Bakan Turhan ve beraberindekiler daha sonra işçilerle yemek yedi. Yeni yıla Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde giren Mehmet Cahit Turhan daha sonra D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde bulunan Karayolları Bolu Dağı Bakımevi'ndeki işçilerle bir araya geldi.

DOĞUM GÜNÜNDE ANNE OLDU

NİĞDE'de yılın ilk bebeği Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kızları Zeynep, saat 00.01'de 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi. Kendisi de yılın ilk çocuklarından olan Bizgin Çelik'in kızı Zeynep'i kendiği doğum gününde dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

İkinci bebeğine gebe olan Bizgin Çelik, dün doğum için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatırıldı. 2019 yılının son dakikalarında doğumhaneye alınan Bizgin Çelik, kızı Zeynep'i saat 00.01'da dünyaya getirdi. Zeynep bebeğin 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldiği belirtildi. Doğum gününde anne olmanın mutluluğununu tarif etmenin imkansız olduğunu söyleyen Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime Zeynep adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu" dedi. Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini anlatarak, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını ifade etti.

VALİ ŞİMŞEK UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yılbaşı gecesi polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Hastaneyi de ziyaret eden Vali Şimşek, hastanede bulunan çocuklara hediyeler verdi

ANKARA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU



AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Selçuk, ailenin talebi üzerine yeni yılın ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi.

Ankara'da 2020 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin dördüncü kız çocukları, 3 kilo 590 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Tetik çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Tetik çifti, Bakan Selçuk'un yeni doğan kız çocuklarına isim vermesini istedi. Uzun süre düşünen Bakan Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi. Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi ve hediye olarak tam altın taktı.

GENÇ ÇİFTE 3 ÇOCUK TAVSİYESİ

Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine tam altın taktı. Ayrıca Büşra ve Oğuzhan Şahin çiftinin suda doğan ilk bebeği Yağız Ege'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

BAKAN KOCA, AYNI DAKİKALARDA DOĞAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020'nin ilk dakikalarında Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Hatice ve Erdal Açıkel çiftinin bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, ailesinin Gökhan ismini verdiği bebeğe çeyrek altın taktı. Hatice-Erdal Açıkel çiftinin 4'üncü çocuğu olan Gökhan bebek, 3 kilogram 880 gram ağırlığında doğdu.

Bakan Koca, Türkiye'de her yıl 1 milyon 250 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, "Her geçen yıl bu doğum sayılarının düştüğünü biliyoruz. Yani doğurganlık oranı ortalama 2,1 olması gerekirken geçen yıl 1,99 ile kapattık. Nüfusumuz her geçen yıl yaşlanıyor. Bu, gelecek nesillere milletimiz ve ülkemiz için doğru olmayan bir miras olarak bıraktığımız anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle en az 3 çocuk tavsiyesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum" dedi.

'2020 YILINDA DOĞUM EYLEM PLANI'NI DEVREYE SOKACAĞIZ'

Bakan Koca, 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacaklarını açıklayarak, "Bunun hazırlıklarını yaptık. Burada özellikle sezaryen doğum değil doğal olan normal doğumu teşvik etmek istiyoruz. Çünkü oranlarımız dünya ortalamasının çok üzerinde. Özellikle özel sektör ve üniversitelerde yüzde 75'lere kadar çıkan bu oran, kamu hastanelerinde daha makul. Şuan bulunduğumuz hastanede de her gebeye bir ebe, her odaya bir ebe uygulamasını başlattık. Ve burada primer sezaryen oranı yüzde 15'lere kadar düştü. Bundan sonraki süreçte de 2020 yılında da özellikle anne dostu hastane sayılarımızı daha da artırarak normal doğum sayılarını artıran, sezaryeni tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz. Çünkü sezaryenin bir cerrahi ameliyat olduğunu biliyoruz. Yani tıbbi gereklilik söz konusu olduğunda yapılması gereken bir cerrahi müdahale normal isteğe bağlı olarak yapılmaması gereken çünkü hem anne hem bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu bu anlamda yapılmaması gerektiğini iyi biliyoruz" diye konuştu.

2019'UN SON SÜRPRİZİ, KIZ BEKLİYORLARDI, ERKEK DOĞDU



ERZURUM'da, 2019 yılının son dakikalarında dünyaya gelen bebek, ailesine büyük bir sürpriz yaşattı. Kızları olacak diye beklerken kucaklarında erkek bebek bulan Bulut ailesi hastanedeki odanın duvarına 'Rüya gibi ama gerçek', 'Hoş geldin dünyamıza Aras bebek', 'Kız beklerken erkek oldu' yazılı dövizler astı.

Erzurum'da, Nisan ayında düğün eden Meryem (23) ve Serkan Bulut (25) çiftinin ilk çocukları, 2019'un son bebeği olarak dünyaya geldi. Hamilelik sırasında yapılan kontroller ve çekilen ultrasonlarda kız çocukları olacağı söylenen Bulut, ailesi buna göre de hazırlığını yaptı. 2019'un son günü sancıları artan anne Meryem Bulut, eşi tarafından Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. 2019'un son bebeğini dünyaya getiren Meryem Bulut, kucağına kız almayı beklerken görevliler erkek bebek verdi. Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nde doğum yapan Meryem Bulut, kucağına kız bebek almayı beklerken görevliler sağlıklı bir erkek bebek verdi. Büyük şaşkınlık yaşayan anneye hastane görevlileri ultrason çekimlerinde bu tür yanılmaların olacağını belirterek, erkek bebeği olduğunu bildirdi.

Leyla ismini vermeyi planladığı bebeklerinin erkek olduğunu öğrenen Bulut çifti, adını Aras olarak belirledi. Bulut ailesi hastane odasına da 'Rüya gibi ama gerçek', 'Hoş geldin dünyamıza Aras Kağan bebek', 'Kız beklerken erkek oldu' yazılı dövizler astı.

Merkez Yakutiye İlçesi sanayi semtinde oto kaportacılığı yapan baba Serkan Bulut, "Biz kızımız olacak diye bekliyorduk, ismini bile belirlemiştik. Ama kısmet böyleymiş. Oğlumuz oldu, adını Aras Kağan koydukö dedi.

VALİ MEMİŞ ALTIN TAKTI

Erzurum'da, 2019'un son anlarında dünyaya gelen Aras Kağan bebeği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ziyaret etti. Genç çifti tebrik eden Vali Memiş, Başkan Sekmen ile birlikte minik bebeğe de çeyrek altın taktı.

Yılbaşı sebebiyle hastane ziyareti sürdüren Vali Memiş ve beraberindekiler özel bir hastanede dünyaya gelen Mustafa Alp bebeği de ziyaret etti. Minik bebeğe çeyrek altın takan Vali Memiş, Esra (30) ve Mahmut Saruhan (40) çiftini tebrik etti.

Bu arada Vali Okay Memiş, yılbaşı programı kapsamında Erzurum-Erzincan karayolunun 27'nci kilometresindeki kontrol noktası ile 112, İtfaiye ve AFAD Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutladı.

2019'UN SON BEBEĞİ İLE 2020'NİN İLK BEBEĞİ AYNI ODADA



SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2019'un doğan son bebeği 'Yiğit Asaf' ile 2020'nin ilk bebeği 'Ahmet Emin'i ziyaret etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile birlikte Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. 2020'nin doğan ilk bebeğine 'Ahmet Emin' ismi verilirken Vali Ahmet Hamdi Nayir, Fezayil ve Nurgül Çakır çiftini tebrik etti. Vali Nayir aynı odada bulunan 2019'un son bebeği Yiğit Asaf'ın babası Doğukan ve annesi Necla Aydın'ı da tebrik etti.

DİYARBAKIR'DA 2020'NİN 3 BEBEĞİ DE ERKEK DOĞDU

DİYARBAKIR'da 2020 yılının ilk 3 bebeği de erkek olarak dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, bebeklere birer çeyrek altın taktı.

Yeni yıl coşkusunun yaşandığı gece, saat 00.01'de Diyarbakır'da 3 ailenin erkek bebekleri dünyaya geldi. Yeni yıla 'merhaba' denildiği anda Emine Çiçek (20) 'Umut' ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Aynı dakikalarda Canan Göktemiz (34) 'Ömer' ismini verdiği erkek bebeğini dünyaya getirdi. Suriyeli mülteci Ayşe Abdu (34) de 'Mahmut' ismini verdiği erkek bebek dünyaya getirdi. Böylece Diyarbakır'da yeni yılın ilk 3 bebeği erkek olarak dünyaya geldi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, her 3 anneyi de ziyaret ederek kurumun hediyesi olarak bebeklere birer çeyrek altın taktı. Diyarbakır'da 2020 yılının ilk bebeğini 01.01.2020'de saat 00,01'de doğuran Emine Çiçek, mutlu olduğunu söyledi.

Büyük bir sabırsızlıkla beklediği bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Çiçek, "Bu benim ikinci doğumum. Bebeğimi ilk kez şimdi kucağıma aldım. Bu tarifi olmayan bir sevinç İsmini Ömer koyacağız" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise yeni yılın bütün dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ettiklerini kaydederek, "Annelerimizin mutluluklarına ortak olma fırsatı bulduk. Yeni yılın ilk bebeklerini karşıladık. İnşallah bu annelerimizin mutluluğu gibi bebeklerimizin sağlık sıhhat içerisinde doğmaları, bundan sonraki süreçte inşallah devletine milletine faydalı birer fert olarak yetişmeleri için bu mutluluğu ailelerimizle birlikte paylaştık. Bundan sonraki süreçte inşallah rabbim memleketimizi her türlü afetten, kazadan beladan korur. İl Sağlık Müdürlüğü olarak da vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi şekilde almasını sağlaması için tüm ekibimizle birlikte en iyi sağlık hizmetini vermek üzere gayret sarf edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

İZMİRLİLER, YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ

İZMİR'de, yeni yıl heyecanı Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. İzmirliler, ünlü Dj Ozan Doğulu'nun performansıyla eğlendi. 10'dan geriye sayarak yeni yıla coşkuyla giren vatandaşlar, bol bol da fotoğraf çekildi.

İzmirlilerin yeni yılı kutlama adresi, Cumhuriyet Meydanı oldu. Binlerce vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği, ünlü Dj Ozan Doğulu konserine akın etti. Önce, sahneye çıkan alt gruplarla kutlama havasına giren vatandaşların enerjisi, Ozan Doğulu'nun dj kabinine girmesiyle yükseldi. Doğulu'nun ve vokallerinin performansına kendileri de eşlik eden dinleyiciler, bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 2020'ye saniyeler kala, 10'dan geriye sayarak yeni yıla giren vatandaşların coşkusu, bu anlarda tavan yaptı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konser alanındaki iki giriş noktasında, vatandaşları didik didik aradı. Bomba imha uzmanları da, konser öncesi alanda köpeklerle arama yaptı.

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN ÖNLEM

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli şubelerine bağlı 5 bin 500 polis, gece boyunca şehirde görev yaptı. 5 deniz aracı Kordonboyu, Konak Meydanı, Karşıyaka ve Göztepe açıklarında devriye gezerken, 3 helikopter şehirdeki hareketliliği havadan takip ederek, güvenlik önlemlerine destek verdi. Araçların girmesinin zor ve eğlencenin yoğun olduğu alanlarda ise 78 yunus, 260 trafik ve çok sayıda sivil ekip taciz, yağma, gasp ve kavga gibi asayiş olaylarını önlemek için görev yaptı. Ayrıca, eğlence mekanlarının çıkışında, çok sayıda araç durdurularak, alkol kontrolü yapıldı.

7 DAKİKALIK HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yeni yıla girilmesiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek şovuna başlandı. 7 dakika süren görsel şov, izleyenleri büyüledi. Şehrin birçok noktasından görülebilen havai fişek gösterisini telefonlarıyla çektikleri videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

YENİ YIL SEYYAR SATICILARA YARADI

Yeni yıl gecesinin en kârlı çıkan kesimi ise, seyyar balon ve ışıklı şapka satıcıları oldu. Uçan balon satıcılarından Baki Kalan, "Zabıta işimizi zorlaştırsa da, satışlarımız iyiydi. Yılın belirli günlerinde satış yapabiliyoruz. 2020 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorumö dedi. Diğer seyyar satıcılar da, satışlardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

PALANDÖKEN'DE YENİ YIL COŞKUSU

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta sergilenen görsel şovla 2020'ye 'merhaba' dedi.

Palandöken'in 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, dün akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli ve kar motorlarının gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de tatilciler gönüllerince eğlendi.

ULUDAĞ'DA YENİ YIL COŞKUSU



TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yeni yıla coşku ile girildi÷

Uludağ'ın 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde toplanan vatandaşlar, yeni yılı doyasıya kutladı. Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kış merkezinde ateş yakarak ısınırken, çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kar kalınlığının 36 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da geçmiş yıllara oranla yoğunluğun az olması ise dikkat çekti. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte bölgede havai fişek gösterileri yapılırken, vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Yeni yıla Uludağ'da girmek için geldiklerini belirten Fatih İnce, "Mangazlımızı yaptık, çayımızı içtik. Biraz gezdikten ve yeni yıla burada girdikten sonra ineceğiz. Yeni yılın herkese, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorumö dedi. Çanakkale'den çocuklarıyla birlikte günübirlik olarak geldiklerini söyleyen Erdi-Melek Bilgin çifti ise, Uludağ'ın umdukları gibi çıktığını söyleyerek, kızakları ile birlikte geldiklerini ve kayarak karın tadını çıkardıklarını kaydetti. Çift, herkese ise yeni yıl için mutluluk dileklerinde bulundu.

ERCİYES'TE YILBAŞI AKŞAMI 'GECE KAYAĞI'



TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, yerli ve yabancı turistler yılbaşı akşamında gece kayağı yaptı.

Erciyes Kayak Merkezinde bulunan yerli ve yabancı turistler, yılbaşı akşamını gece kayağı yaparak geçirdi. Erciyes'in zirvesinden inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Kayakseverler Erciyes'te müzik eşliğinde eğlendi. Yerli ve yabancı turistler soğuk havada varillerin içerisinde yakılan ateşle ısındı.

ŞANLIURFA'DA SIRA GECELİ 'YILBAŞI' COŞKUSU



ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Şanlıurfa'da yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2020 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan kent genelinde polis ekipleri eğlence mekanları ile halkın yoğunlukta bulunduğu alanlarda güvenlik önlemi aldı.

YILBAŞI DEVESİ İLE HARÇLIK TOPLADILAR



ERZURUM'un Oltu ilçesinde, bir grup çocuk, tahtadan yapılmış yılbaşı devesi ile harçlık topladı.

Oltu ilçesinde çocuklar bu yıl da yılbaşı devesi ile harçlık toplama geleneğini sürdürdü. Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Serkan Uçar (14), Efecan Başar (14), kardeşi Serkan Başar (12) ile Ahmet Deniz Kara (13) büyükleri tarafından tahtadan yapılan yılbaşı devesiyle ilçenin cadde sokaklarında dolaştı. Ahmet Deniz Kara'nın deve rolünü üstlendiği yılbaşı öncesi, çocuklar, apartman ve iş yerlerini giderek vatandaşların yeni yılını kutladı, harçlıklarını aldı.

İlçede yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini belirten Efecan Başar, "Biz yılbaşı gecesi büyüklerimizin desteği ile deve yaptık. Biz hem eğlenerek harçlık topluyor hem de vatandaşları eğlendiriyoruz. Mahalleye gidince topladığımız harçlıklarımızı arkadaşlarla bölüşeceğiz" dedi.

Oltu'da yıllardır bakkallık yapan Çetiner Akçay, çocukluğunun geleneklerinin yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Akçay, "Bu geleneği sürdüren çocuklara teşekkür ederim. Böyle şeylerin olması lazım. Çocuklarımız hem kendileri eğleniyor hem de bizleri geçmişe götürüyorlar. Çok mutlu olduk kendilerine iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

İlçe esnafından Ergun Musaoğlu ise "Bizim çocukluğumuzdaki yapmış olduğumuz deve oynatma geleneğini bu güzel çocukların devam ettirmesi çok güzel bir şey. Çocuklarımızı kutluyorum. Bu geleneğin devam etmesi için elimizden desteği vermemiz lazım" dedi.

SİVAS'TA 'HOBBİT' EVLERİNDE YENİ YIL COŞKUSU

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, yılbaşında misafirlerini ağırladı. Yeni yıla Hobbit evlerde giren Ali Karakuş, yılın ilk saniyelerinde kız arkadaşı Ahsen Kavak'a evlilik teklifi yaptı.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa adilen yamaç evlerinde yılbaşı coşkusu yaşandı. Apart otel hizmeti verilen evler yılbaşında tam doluluk oranına ulaştı. Doğayla iç içe ve huzurlu yılbaşı geçirmek isteyenler, rezervasyon yaptırdı. Misafirler yeni yıla Hobbit evlerinin önünde, havai fişekler eşliğinde dans edip halay çekerek girdi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Yeni yıla Hobbit evlerde girmeyi tercih eden esnaf Ali Karakuş(24), yeni yılın ilk saniyelerinde kız arkadaşı Ahsen Kavak'a (22) evlilik teklifinde bulundu. Diz çökerek yüzük uzatan Karakuş, teklifine olumlu yanıt alırken, aynı anda havai fişekler patladı. Çok mutlu olduğunu belirten Karakuş, "Evlilik teklifini nedene yapayım diye düşünürken aklıma burası geldi. Ona en güzel yerde evlilik teklif etmek için uğraşıyordum. Onun için yılbaşını seçtim. En zel günde en özel kişiye teklifimi yaptım. Darısı inşallah düğünümüze" dedi.

Sürpriz teklif karşısında çok mutlu olduğunu belirten Ahsen Kavak ise, "Beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Yeni yıl bize evlilik getirdi" dedi. Heyecanlı oldukları gözlenen çift, "Yeni yıl herkese aşk ve mutluluk getirsin. 2020'de de Allah herkesin gönlüne göre versin" diye konuştular.

'Hobbit' evlerin işletmecisi Aynur İlbaşı ise müşterilerine yeni yıl coşkusunu yaşattıklarını belirterek "Yaz ve kış turizmine uygun olan tesisimiz yılbaşında da yoğun ilgi gördü. Müşterilerimz için uygun bir ortam yaratmaya çalıştık. Gayet de güzel olduğuna inanıyoruz. Herkes memnun kaldı. Daha da iyi olacağız. Herkese sağlık, huzur, mutluluk dolu yeni yıllar diliyoruz" dedi.

EDİRNE'DE YENİ YIL COŞKUYLA KUTLANDI



EDİRNE'de trafiğe kapalı ışıklarla süslenen Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 3 bin kişi, eksi 1 dereceye düşen soğuk havaya rağmen, yerel sanatçıların sahne aldığı konserler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Edirne'de yeni yıl kutlamaları trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 3 bin kişinin katılımıyla saat 21.00'dan itibaren yerel sanatçıların verdiği konserlerle başladı. Edirne Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşı eğlencesi nedeniyle Saraçlar Caddesi ışıklar ve dev çam ağacı dekoru ile süslendi. Burada konserleri izleyen vatandaşlar zaman zaman dev çam ağacı dekoru önünde sevdikleriyle bol bol hatıra fotoğrafı ve selfie çekildi. Belediyenin düzenlediği sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla '2019'a merhaba' dedi.

Yeni yıla girildiği an kentin üç noktasından yüzlerce havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadı.

EDİRNE'DE 2020'NİN İLK BEBEĞİ 'DORUK LİDER' OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde ışıklarla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda soğuk havaya rağmen toplanan halk, soğuk havaya rağmen havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi. Keşan Devlet Hastanesi'nde 00.01'de gerçekleşen doğumla Müge ve Uğur Kılınç çiftinin Doruk Lider isimi verilen bebek 2020 yılının Edirne'de doğan ilk bebeği oldu. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, aileye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'de yeni yılın ilk bebeklerinden birini kucaklarına aldıklarını belirterek, "Annemiz normal doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Vatana, millete hayırlı evlat olmasını diliyorum" dedi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder de, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini temenni ederek, "Yine yeni yılda ilk doğan bebeklerden birisi Keşan'da dünyaya geldi. Bebeğimiz ve ailesine hayırlı ömürler diliyoruz" diye konuştu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise 4 doğumundan 3'ünün 2019'da, 1'inin ise 2020'de gerçekleştiğini kaydederek, "Bizde yeni yılın ilk bebeğine anne ve babası gibi heyecanlandık. 00.01'de normal doğum oldu. Allah analı, babalı büyütsün" şeklinde konuştu. Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da, yeni yılı kutlayarak, "Edirne'de 2 yıl üst üste yeni yılın ilk bebeği Keşan'a nasip oldu. Sanıyorum Doruk Lider bebek Türkiye'nin ilk bebeği oldu. Biz kedisine hayırlı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.

GAZİANTEP'TE COŞKULU KUTLAMA, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİN ADI İSE 'PERİHAN ILGIN'

GAZİANTEP'te, yeni yıl oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partileri ile kutlandı. Özellikle öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlerde ise yeni yıl coşkusu sokaklara taştı. Yeni yılın ilk bebeğine İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı'nın ziyaretiyle Perihan Ilgın adı konuldu.

Kentte birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2020 yılının gelişini kutladı.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ: PERİHAN ILGIN

Gaziantep'te dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Gaziantep Valisi Davut Gül ziyaret etti. Arife ve Ramazan Saydan çiftinin saat 00.01'de 3 kilo 500 gram ağırlığında bebekleri dünyaya geldi. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Davut Gül aileyi kutlayarak, bebeğe altın taktı. Bebeğin adını soran Vali Gül'e anne Şerife Çiloğlu, "Hastane Başhekimimizin ismi olan Perihan Ilgın adını koyuyoruz dedi. Güvenlik ve asayiş anlamında başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "2019 yılında güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdik. Bu başarılı yılın 2020'ye geçiş gününde vatandaşımızın huzur ve güvenliği için bütün güvenlik güçlerimizle tedbirler aldık. Çok şükür tüm ülkemiz genelinde asayiş bakımından herhangi bir sıkıntı olmadı. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girdiler. Bakanlık olarak Türkiye'nin her köşesine dağılarak, alınmış olan güvenlik tedbirlerini görmek için çalışmalar yaptık. Bu kapsamda bende Gaziantep'e geldim sayın valimizle birlikte polisimizin, jandarmamızın almış olduğu tedbirleri yerinde gördük. Son olarak buraya geldik. Bebeğimizi gördük, gayet sağlıklı, annesine geçmiş olsun dileklerini ilettik. Bebeğimize uzun ömürler, sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz dedi.

Yeni yılın ilk bebeğine sağlıklı uzun ömürler dileyen vali Gül "Gaziantep Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yeni bir yıla giriyor. Burada yeni yılın ilk bebeğini ve çalışan sağlık arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Allah bir daha ki yıla kazasız, belasız kavuşmayı nasip etsin diye konuştu. Bebekleri dünyaya geldiği için mutlu olduklarını söyleyen baba Ramazan Sayan ise" Bebeğimiz vatana millete hayırlı olsun. Çok mutluyum. İlk bebeğimiz. Herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR'DE DAVULLU ZURNALI YILBAŞI PARTİSİ

ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde 2 derecelik soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı. Davullu zurnalı sokak partisine katılan binlerce kişi bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2020'ye 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an Porsuk Çayı üzerinden onlarca havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını davul zurna eşliğinde eğlenerek kutladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 2100 kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

2020'Yİ DENİZDE KARŞILADILAR

ANTALYA'da 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu', 2020 yılını denizde karşıladı.

Turizm kenti Antalya'da 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' bu yıl da geleneği bozmadı. 2020'yi denizde karşılayan yaklaşık 15 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sahilde 10'dan geriye sayıp saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 10 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceleri gösterdiği kentte havadan sıcak denizin keyfini sürdü.

Grup adına konuşan Nail Avcı, 2020 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilediğini söyledi. Her yılbaşında denize girdiklerini, denizin sağlık ve mutluluk getirdiğine inandıklarını belirten Avcı, 2021 yılına da denizde gireceklerini söyledi.

Grup daha sonra denizden çıkıp sahilde yaktıkları ateşin başında toplanıp ısındı.

ANTALYA'DA YILBAŞI COŞKUSU

Antalya'da yeni yıl kutlamalarının adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Meydana gelen binlerce kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahneye çıkan DJ Ersin'in çaldığı müziklerle doyasıya eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye sayan kişiler yeni yıl sevincini yaşadı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise denizdeki tekneden atılan havai fişekler patlatıldı. Vatandaşlar cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi. Bu arada polis kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydana giren herkes tek tek aranırken, aynı anlarda polis helikopteri havadan denetim yaptı. Deniz polisi de denizde güvenlik önlemi aldı.

BODRUM'DA YENİ YIL COŞKUSU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl coşkusunu yaşamak için çevre illerden ve büyük kentlerden gelenler, 2020'ye doyasıya eğlenerek girdi.

Bodrum ilçesinde birçok kişi başlarında Noel baba şapkası ve Noel anne kıyafetleri ile ilçe merkezine doğru indi. Bar ve eğlence mekanları özel eğlenceler düzenledi. Yılbaşı fiyatları 80-500 lira arasında değişirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında sıkı kontroller yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'nda yılbaşı etkinliği düzenlendi. Etkinlik Saat 21.30'da Bodrum Dans Kulübü dansçılarının gösterileri ile başladı. Saat 22.30'dan itibaren ise DJ Suat Ateşdağlı ve Percussion Ozi müzik performansı sergiledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde yeni yıla meydanda girenler büyük coşku yaşadı. Bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Banu Karaca ise davetlilere unutulmaz gece yaşattı. Barlarda yılbaşı programlarına katılan tatilciler gece boyunca dans ederek eğlendi.

2020 YILINA HAVUZDA GİRDİLER



DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye gelen yılbaşında gelen bazı yerli ve yabancı turistler, 2020 yılını farklı şekilde kutladı. Turistler, yeni yılı termal havuzlara girerek karşıladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgede otellerdeki doluluk oranını yüzde 100'ü buldu. Pamukkale ve Karahayıt turizm bölgesindeki otellerde yılbaşı nedeniyle eğlenceler düzenlendi. Bazı oteller Türk müşterilerine göre, diğer oteller ise doluluk oranına göre yabancı müşterilerine göre paket eğlence programları düzenlendi.

YABANCI TURİSTLER YILBAŞINI HAVUZLARDA KARŞILADI

Yılbaşı günü tur şirketleriyle otellere gelen özellikle İspanyol ve uzak doğulu turistler, yıl başını termal havuzlarda geçirdi. Turistler, hava sıcaklığın 5 derece gösterdiği havada Pamukkale'deki otellerde termal havuzlara girerek şifalı suyun keyfini çıkardı. Turistler 2020 yılına sıcak havuzda girmenin keyfini yaşadıklarını söylediler. Bir Türk müşteri de soğuk havada havuzda yüzerek yeni yılı karşıladı.

Karahayıt'taki Otel Müdürü Taner Ulutaşdemir, yılbaşında özelikle İspanyol ve Uzakdoğulu turistlerin Pamukkale'ye ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Otelimize gelen yerli yabancı turistler soğuk havaya aldırış etmeden termal havuza girmeyi tercih ediyor. Yeni yılda da turistler havuzlara girerek 2020 yılını karşıladıö dedi.

