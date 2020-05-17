19 Mayıs'ta Samsun'da Çelenk yasak!

19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. Yılında çeşitli Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyma talebi Valilik tarafından reddedildi. Valilik, Aatatürk Anıtı'na çelenk koymaı 'İstisna' sınıfına almadı.

Cumuhireyet Halk Partisi Samsul İL Başkanlığı, Aatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi, Birleşik Kamu-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı, Samsun Lions Kulübü, Samsun Bil Net Ortaokulu ve İlkokulu, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağından dolayı Valiliğe başvuru yaparak Atatürk Anıtı'na çelenk koymak için istisna uygulanması talebinde bulundu. Atatürk'ün Sansun'a ayak basışının 101'inci yılını kutlamak ve Atatürk Anıtı'na çelenk koymak için izin talebinde bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. Yılında çeşitli Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyma talebi Valilik tarafından reddedildi. Valilik, Aatatürk Anıtı'na çelenk koymaı 'İstisna' sınıfına almadı.

Valilik yazısında, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğu nu hatırlatarak şöyle cevap verdi.:

"Koronaviris Pandemisi ili ilgili Sosyal İzalasyonun temini, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir hayata geçirilmiş ve bu kapsamda ilimizinde dahil olduğu 15 şehirde 15.05.2020 saat 24.00 ile 19.05.2020 saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

Bu nedenle 18 Mayıs Salı günü Atatürk Anıtı'na çelenk koyma talebiniz uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize reca ederim. Hasan Balcı Vali Adına Vali Yardımcısı"

Bu cevap dağıtım gereği olarak da başvuru yapan parti ve STK'lara iletildi.

Bunun üzerine CHP Samsın Lİ Başkanlığı ve ilgili sendika ve STK'lar karara tepki gösterdi.