19 Mayıs'ta Samsun'da 'Çelenk kısıtlaması'na tepkiler büyüyor

19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. Yılında çeşitli Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyma talebi Valilik tarafından reddedildi. Valilik, Aatatürk Anıtı'na çelenk koymayı 'İstisna' sınıfına almadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanlığı, Aatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi, Birleşik Kamu-İş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı, Samsun Lions Kulübü, Samsun Bil Net Ortaokulu ve İlkokulu, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağından dolayı Valiliğe başvuru yaparak Atatürk Anıtı'na çelenk koymak için istisna uygulanması talebinde bulundu. Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101'inci yılını kutlamak ve Atatürk Anıtı'na çelenk koymak için izin talebinde bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. Yılında çeşitli Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyma talebi Valilik tarafından reddedildi. Valilik, Aatatürk Anıtı'na çelenk koymaı 'İstisna' sınıfına almadı.

Valilik yazısında, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatarak şöyle cevap verdi:

"Koronavirüs Pandemisi ili ilgili Sosyal İzalasyonun temini, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir hayata geçirilmiş ve bu kapsamda ilimizin de dahil olduğu 15 şehirde 15.05.2020 saat 24.00 ile 19.05.2020 saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

Bu nedenle 18 Mayıs Salı günü Atatürk Anıtı'na çelenk koyma talebiniz uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize reca ederim.

BİRLEŞİK KAMU İŞ SAMSUN İL TEMSİLCİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Eğitim İş Samsun Şube Başkanı ve Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi Rüstem Kara, 19 Mayıs’ta Atatürk Anıtı’na çelenk konulup kutlama yapılmasına izin verilmemesini eleştirirken, Vali Osman Kaymak’a kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Rasim Karanın açıklamasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı ile ilgili olarak Samsun Valiliği'nin kararının Samsun’a yakışmadığını ifade etti.

Kara şunları söyledi:

"Birleşik Kamu-İş olarak 04 .05. 2020 tarihinde Atatürk anıtına çelenk sunumu ile ilgili dilekçemizi Samsun Valiliği ne verdik. Aradan geçen 10 günün sonunda hiçbir alternatif sunulmadan talebiniz uygun görülmemiştir. şeklinde Samsun Valiliği yazısı ile karşılaştık Gerekçe korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olarak gösterilmiştir.

Samsun Valiliği bir an önce bu karardan vazgeçmelidir.

AVM’ler açık , 15 yaşındaki, 20 yaşındaki, çocuklarımız ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız sokağa çıkabildiği bir ortamda hangi gerekçeyle 19 Mayıs 2020 günü anıta çelenk koyamıyoruz. Ülkemizin ve bütün dünyanın yaşadığı korona salgını günlerinde sınırlı zamanlarda esnaf hizmet verebilirken, neden temsili olarak az sayıda Yönetim Kurullarımızla anıta çelenk koymamız engelleniyor. Anıta birlikte ve aynı zamanlarda çelenk koyarak, ülkemize yakışan bir kutlama programını Samsun’da neden gerçekleştiremiyoruz.

Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Biz yaklaşık 10 yıl önceden bu güne kadar protokol uygulamasında yapılan bir değişiklikle birlikte bayramlarımızı izin alarak ve ayrı saatlerde kutluyoruz. Samsun’da bayramlarda farklı saatlerde Atatürk Anıtı’na Çelenk sunumunun da bulunuyoruz.

Oysaki, bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Ülkenin vatandaşlarını ve toplumu birleştirici en önemli günlerdir. Valilik yazısında adı geçen Birleşik Kamu İş, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü

Düşünce Derneği Cumhuriyet Kadınları Derneği ile birlikte birçok dernek kulüp sivil toplum örgütü yıllardır birlikte bayramlarımızı kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz.

100.yıl coşkusunu devam ettirmeliyiz.

Bütün bu yaşanan olumsuzluklara rağmen; ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışının 100. Yılını

kutlama ve etkinliklerini Samsun valilinin programlarına dahil edilerek, iktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte geçen yıl büyük bir coşkuyla kutladık. Ülkenin dört bir yanından gelen sivil toplum örgütleri, çeşitli derneklerle, kuruluşlarla başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere çeşitli siyasi partilerle gerçek millet ittifakı

oradaydı. Hep birlikte 100.yıl coşkusunu yaşadık. Birleşik Kamu-İş e bağlı bütün sendikalar oradaydı; Yüzüncü Yıl tişörtleriyle çok büyük kutlama kortejleriyle

oradaydık., ADD, CYDD, CKD ve farklı dernekler de oradaydı. Her yıl ADD Samsun Şubesinin gerçekleştirdiği fener alayı 19 Mayıs’ın 100. Yılında Samsun Valiliği ile

birlikte gerçekleştirilmişti. Biz böyle bir coşkunun Covid 19 nedeniyle yaşamamızın mümkün olmadığının bilinciyle, Birleşik Kamu İş, ADD, CHP birlikte başvurumuzu Samsun Valiliğine yaptık . Sonuçta; talebiniz uygun görülmemiştir; yazısı bizi üzmüştür. Biz bütün bayramlarımızı ayrımsız birlikte kutlamak için, sonuna kadar var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu bayramlar 83 milyon Türk halkının bayramı, bütün dünyanın her coğrafyasında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın bayramı.

Buradan Samsun valimiz Sayın Osman Kaymak’a sesleniyoruz! Kararınızı birlik ve beraberliğimizi gösterecek şekilde yeniden gözden geçirerek veriniz. Bayramlarımızı hep birlikte yeniden kutlayalım. Bu duygu ve düşüncelerimle,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı, sevgi ve minnetle eğilerek kutluyorum. Biz balkonlarda bayraklarımızla, İstiklal Marşımızla, Gençlik Marşımızla 19 Mayıs günü saat 19: 19 da bütün Türkiye’ye hep birlikte kutlayacağız"