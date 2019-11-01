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19 kadın bir araya geldi, kooperatif kurdu

  ANKARA'da zaman zaman pazar ve kermeslerde ayrı ayrı satış yapan 19 kadın, bir araya gelerek Birleşmiş Kadınlar Kooperatifi'ni (BİKA) kurdu. Eridikten sonra el kremine dönüşen mumluktan ev dekorasyonuna yönelik farklı el işleri üreten...

GÜNDEM 01.11.2019, 13:38
19 kadın bir araya geldi, kooperatif kurdu

 

ANKARA'da zaman zaman pazar ve kermeslerde ayrı ayrı satış yapan 19 kadın, bir araya gelerek Birleşmiş Kadınlar Kooperatifi'ni (BİKA) kurdu. Eridikten sonra el kremine dönüşen mumluktan ev dekorasyonuna yönelik farklı el işleri üreten kadınların asıl hedefi, dezavantajlı kadınları ekonomik hayata kazandırmak.

Çankaya'da geçen ağustos ayında bir araya gelen 19 kadın, kiraladıkları atölyede işe koyularak, ev yapımı kremden değişik türde biblo ve eserler üretti. İşlerini büyüten kadınlar, eylül ayında da BİKA'yı kurdu. Satışlarını şimdi kooperatif olarak gerçekleştiren kadınların asıl hedefi, 'dezavantajlı' olarak tanımladıkları eğitim eksiği olan ve ekonomik anlamda zorluk yaşayan kadınlara istihdam sağlayarak onları da çalışma hayatına katmak.

'DEZAVANTAJLI KADINLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ'

BİKA yönetim kurulu üyesi Aylin Atilla, pazarlarda ve kermeslerde ayrı ayrı satış yaparken bir araya gelerek kooperatif kurduklarını anlatarak, "Vitrinimizi beğenip görerek içeriye giren ve bizim ne yaptığımızı merak ederek, atölyemize giren insanlar oluyor ve bunun sonucunda insanlar ürünlerimizi almak istiyor. Yavaş ve emin adımlarla yürüyoruz. Zamanla sosyal medyadan satışlarımız da başlayacak. Asıl amacımız kendi yaptığımız ürünlerimizin daha geniş kitlelere ulaşabilir olmasını sağlamak ve eğer toplu siparişler alabilirsek biz bu dezavantajda bulunan kadınlara bu ürünleri yaptırmayı ve onları da böylece ekonomik hayatın içerisine almayı planlıyoruz" dedi.

'ASIL HEDEF MUTLU KADINLAR'

Yönetim Kurulu 2'nci Başkanı Buket Yaşar Zülfikar ise Ağustos ayından itibaren bu oluşuma hız kazandırdıklarını belirterek, "Burada asıl amacımız kendi ürünlerimizi sergilerken dezavantajlı kadınlara toplu siparişler tedarik ederek onları ekonomik hayata kazandırmak ve asıl hedefimiz de aslında mutlu kadınlar yaratmak" diye konuştu.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kadınların atölyede çalışmasından görüntüler
-Atölyedeki eserlerden görüntüler
-Genel detaylar
-Röportajlar
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()

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