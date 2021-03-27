17 yaşındaki hamile kadın 16 yerinden bıçaklanarak öldaürüldü

İzmir'de 17 yaşında 5 aylık hamile Sezen Ünlü, eşi Anıl Y. tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tam İstanbul Sözleşmesi tartışılırken işlenen cinayet sosyal medyada konu oldu. Genç kadının sosyal medyada hamile olduğunu gösteren bir fotoğrafı paylaşarak altına "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazması dikkat çekti.

Korkunç olay gece saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. tarafından bıçaklandı. Olay sonrası talihsiz kız kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Anıl Y. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

16 YERİNDEN BIÇAKLANDI, ÇOCUĞU DA ÖLDÜ

Erken evlilik olduğu için resmi nikahı bulunmayan, dini nikahlı eşi Anıl Y.'nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Sezen Ünlü'nün, vücuduna 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Sezen Ünlü'nün ölümü yakınları yasa boğarken, talihsiz gencin karnındaki çocuğun da öldüğü tesbit edildi.

Son günlerde yaşanan kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepkileri de zirvede tuttu. Daha reşit olmadan evlenen ve imam nikahlı kocası tarafından öldürülen Sezen Ünlü cinayeti de sosyal medyada büyük yankı buldu.