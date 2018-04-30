15 TEMMUZDAKİ RÜTBELİ HAVACILARIN DAVASINDA MÜTALAA...

-16 SANIĞIN "ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu tamamı rütbeli 9'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tüm sanıkların tüm sanıkların "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, dönemin Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım, Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar Başbakanlık ve TBMM'yi de avukatları temsil etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, Savcı Murat Demircioğlu esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Darbe girişimi gecesinde yaşanan olayların anlatıldığı 157 sayfalık mütalaada, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan sanıkların olayda baştan beri fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek aynı suç işleme kast ve amacı doğrultusunda iştirak halinde eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.

TÜM SANIKLARIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, tüm sanıkların TCK'nin 309. maddesi uyarınca "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN DE CEZA İSTENDİ

Mütalaada, tüm sanıkların "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması da istenirken; sanıklardan Tuncay Yıldırım'ın, "Kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından işyeri dokunulmazlığının ihlali" (Beşiktaş Vodafona Park stadına helikopter indirilmesi) suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çaptırılması talep edildi. Ayrıca tutuksuz sanıkların hükmen tutuklanması istendi. Sanık ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Tuncay Yıldırım, Hasan Kaya, Hasan Yıldırım, Metin Yıldırım, Mehmet Gürler ve Sabri Çalışkan'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan sanıkların, darbeci askeri kanadın İstanbul'daki fiili hakimiyetini sağlamak ve onları takviye etmek amacıyla sanık Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Metin Yıldırım'ın talimatı ve yönlendirmesiyle bir grup Hava Harp Okulu öğrencisini mühimmatlarıyla otobüse bindirerek İstanbul'a naklettikleri anlatılıyor. Nakil amacıyla hazırlanması istenen ikinci grubun ise darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle İstanbul'a gönderilemediği, sanıklardan helikopter pilotları Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın, silahlı ve teçhizatlı helikopterle İstanbul'a personel naklettikleri belirtiliyor. Suçtan zarar gören Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'ya da helikopterlerle inilerek, işgal edilecek bölgelere ekip göndermeye çalışıldığı, darbe girişiminin başarısız olması üzerine sanıkların Yalova'ya geri döndükleri anlatılıyor.



