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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE ŞEMSİYELİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL / 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, müzakereci polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. 15 Temmuz Şehitler...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE ŞEMSİYELİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL /

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, müzakereci polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunan kişiyi gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köprü korumadaki polisler çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine gelen müzakereci bir polis intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda bu kişi intihardan vazgeçirildi. 35-40 yaşlarındaki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İntihara kalkışan kişinin elindeki şemsiyeyi ne amaçla kullandığı merak konusu oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Korkuluklara çıkan kişinin görüntüsü

-Elindeki şemsiye

-Polislerin ikna çalışması

-Genel ve detay görüntüler

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