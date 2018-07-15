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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE SİNCABI VE İGUANASIYLA GELDİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul   "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program sürüyor. Törene katılan bir kişi dikkat çekti. Almanya Düsseldorf'ta...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE SİNCABI VE İGUANASIYLA GELDİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul  
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program sürüyor.
Törene katılan bir kişi dikkat çekti. Almanya Düsseldorf'ta yaşan ve tatil için Türkiye'ye gelen 71 yaşındaki Mehmet Şeker giydiği subay kıyafeti, omzundaki sincap ve iguanasıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Aslen Sivaslı olan Şeker'in İstanbul'a anma programı için geldiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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- Şeker'in görüntüsü
- Sincap ve iguananın görüntüsü
- Detaylar 
 

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