15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden 5 aylık Azel bebek ilgi odağı oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti. Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu.
Annesinin kucağında Kısıklı Meydanı'ndan yürüyenler arasında 5 aylık Azel Öztürk adlı bebek de vardı. 'Türkiye' yazılı kırmızı bir bandana ve yemeniyle bağlı olan Azel bebeği vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden binlerce kişiden biri de 5 aylık Azel bebekti. Azel bebek vatandaşların ilgi odağı oldu.