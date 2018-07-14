15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YANAN ARACA KEPÇELİ MÜDAHALE 

*Yanan araca kepçe ile getirilen toprak döküldü.

Haber-Kamera: Enver ALAS- İdris TİFTİKÇİ İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araçta yangın çıktı. Köprü üzerinde Ankara istikametinde hareket halindeki bir hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı durdurarak araçtan indi. Yangını gören çevredeki sürücüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hemen trafiği kesti. İtfaiye gelene kadar bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu çıkışındaki devam eden inşaattaki kepçe ile getirilen toprak aracın üzerine döküldü. Daha sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, aracın kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan araç

-Kepçe ile toprak dökülmesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Durdurulan trafik

-Sürücülerin yangını izlemesi

-Trafik polisleri

-Genel ve detaylar