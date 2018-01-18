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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti.  Saat 12.00 sıralarında köprüye gelen bir kişi korkuluklara çıkarak aşağı...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- Zeki GÜNAL İSTANBUL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti. 
Saat 12.00 sıralarında köprüye gelen bir kişi korkuluklara çıkarak aşağı atladı. O sırada köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan kişinin yerini tespit etti. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Çengelköy İskelesi'ne çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı.    
 
Görüntü Dökümü:
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü
-Deniz Polisi tarafından arama yapılması
-Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları
-Deniz polisinin intihar eden kişiyi bota alması
-Deniz Polisinin Çengelköy İskelesine gitmesi
-Sağlık ekiplerinin kontrolleri
-Sahildeki ceset
-Genel ve detaylar
 
 
 
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