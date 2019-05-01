15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi yaklaşık 2 saatin ardından ikna etmeyi başardı. İntihar girişimi sırasında Anadolu Yakasından, Avrupa Yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntü dökümü:
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-İntihar girişiminde bulunan kişinin görüntüsü
-Polislerin ikna çalışmaları
-Deniz polisinden görüntü
-Trafikten görüntü
-Polislerin ikna etmesi
-Çıktığı yerden indirmeleri
-Genel ve detay görüntüler