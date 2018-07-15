15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Gece boyunca da süren hazırlıkların ilerleyen saaatlerde bitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı tören için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan alana büyük platform inşa ediliyor. Hazırlıklarında bitmesinin ardından saat 14.00 itibariyle köprü trafiğe tamamen kapatılacak.

Görüntü Dökümü:

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Trafikten görüntü

Platformdan görüntü

Ses sisteminden görüntü

Hazırlıklardan görüntü

Genel ve detaylar

15.07.2018 - 10.02 Haber Kodu : 180715017