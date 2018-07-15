15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul
15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Gece boyunca da süren hazırlıkların ilerleyen saaatlerde bitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı tören için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan alana büyük platform inşa ediliyor. Hazırlıklarında bitmesinin ardından saat 14.00 itibariyle köprü trafiğe tamamen kapatılacak.
Görüntü Dökümü:
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Trafikten görüntü
Platformdan görüntü
Ses sisteminden görüntü
Hazırlıklardan görüntü
Genel ve detaylar
15.07.2018 - 10.02 Haber Kodu : 180715017