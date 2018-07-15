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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul   15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle yapılacak etkinlikler için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul  
15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' nedeniyle yapılacak etkinlikler için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası ayağında hazırlıklar tamamlandı. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, basın mensupları ve görevliler dışarı çıkarılarak köpeklerle arama yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yakına kurulan sahne çevresi ve basın mensuplarına ayrılan alan bariyerlerle kapatıldı. Alanda Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin yanı sıra, özel hareket polisleri de bulunuyor. 

Görüntü Dökümü:
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- Alandan görüntüler
- Basın mensuplarının dışarı çıkarılması
- Arama yapılması
- Detaylar 


 

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