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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ETKİNLİK ALANINA GİRİŞLER BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul   15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, darbe teşebbüsünün ikinci yılında yapılacak anma töreni için alana girişler başladı. Alana gelenlerin ellerinde Türk...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ETKİNLİK ALANINA GİRİŞLER BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul  
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, darbe teşebbüsünün ikinci yılında yapılacak anma töreni için alana girişler başladı. Alana gelenlerin ellerinde Türk bayrakları ile koştuğu görüldü. 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda düzenlenecek anma töreninin, saat 21.00'de başlaması bekleniyor. Tören için 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın önündeki alanda hazırlıklar tamamlandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleneceği bir platform kuruldu. Platformun yan tarafında "15 Temmuz Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun", "Bu dava büyük" yazısı yazıldı ve darbe girişiminde şehit edilen 251 kişinin isimleri yer aldı. Anma töreninin yapılacağı alan bariyerlerle çevrilirken, görev yapacak basın mensupları için de platform kuruldu.  
Tören için saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü, etkinlik sona erene kadar kapalı kalacak.

Görüntü Dökümü:
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- Alandan görüntüler 
- Koşarak gelenlerin görüntüsü 
- Sahneden görüntüler
- Detaylar 
 

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