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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI  (1)

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı....

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI  (1)

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL
Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'n 309. Maddesinde yer alan “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72  sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.  Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

BAZI SANIKLAR “ANAYASAYI İHLAL  SUÇUNA YARDIM" SUÇUNDAN CEZA ALDI
Bazı sanıklar da “Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Darbe girişili gecesi köprüde çekilen görüntüler

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