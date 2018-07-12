15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANACAK (1)

Haber: Serpil KIRKESER / Yüksel KOÇ / Kamera: Yılmaz BEZGİN İSTANBUL
Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davaya bakan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi bugün kararını açıklayacak. İlk duruşması 9 Ekim 2017'de görülen dava 9 ay sonra 53. duruşmada karara bağlanmış olacak. Öte yandan Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan duruşma salonun içinde ve dışında güvenlik önlemleri alındı. Kararın saat 10.30'da açıklanması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-ARŞİV GÖRÜNTÜLER
-15 Temmuz gecesi köprüde yaşananlar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Duruşma salonundan görüntü
-Alınan güvenlik önlemleri
-Genel ve detaylar