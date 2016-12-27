15 TEMMUZ DERNEĞİ ÜYELERİ İLK DURUŞMA İÇİN SİLİVRİ'DE

Haber / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul
15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin 29 polisin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Jandarma ekipleri duruşmanın yapıldığı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
15 Temmuz Derneği üyeleri Silivri Cezaevi'nin giriş kapısı yakınında bulunan otopark alanında, üzerinde derneklerinin isminin yazılı olduğu bir pankart açmak istedi.
PANKARTA İZİN VERİLMEDİ
Jandarma grubun pankart açmasına izin vermedi. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından grup, jandarmanın çabaları sonucu pankart açmaktan vazgeçerek sessiz bir şekilde beklemeye başladı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Grupla Jandarma arasındaki gerginlik
-Grubun sessiz bir şekilde beklemesi
-Genel ve detaylar