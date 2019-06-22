Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL() İSTANBUL'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde...

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL()
İSTANBUL'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde yoğunluğa neden oldu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de otobüs kuyrukları oluştu.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden bir gün önce Bayrampaşa'da bulunan otogarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk yaşandı. Oy kullanmak için İstanbul'a dönüşü son güne bırakan İstanbullular nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsleri tam dolu olarak İstanbul'a geldiği belirtildi. Birbiri ardına otogara giren otobüsler inen vatandaşlar kalabalık nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlandı. Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu.

Görüntü dökümü:
------------------
-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Otogarın genel ve detay görüntüleri
-Giriş yapan otobüsler
-Bekleyen vatandaşlar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Vatandaşlarla röp
-Otobüslerden inenler
-Otogarın görüntüsü
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328