mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
Terör örgütü mevzileri havadan bombalandı
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var
Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur
Erdoğan'dan ÖSO tanımı

15 TEMMUZ 'DA FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NÜN İŞGAL DAVASI'NDA MÜTALAA VERİLDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal etme girişimi sırasında 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı...

15 TEMMUZ 'DA FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NÜN İŞGAL DAVASI'NDA MÜTALAA VERİLDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal etme girişimi sırasında 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, 15 sanığın “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 
 
SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada 15 tutuklu sanık hazır bulundu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu 12. duruşmada tanıklar ve müştekiler dinlendi, dosyadaki deliller tartışıldı. Ardından Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

15 SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ 
Cumhuriyet Savcısı, “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 15 sanığın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada bazı sanıkların ayrıca  "Kasten öldürme",  "Silahla kasten yaralama", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

İDDİANAME 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, darbe girişimi günü darbecilerin stratejik öneme sahip olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ele geçirmek ve İstanbul trafiğini kontrol altına almak için 4  tank ve 3 zırhlı araçla Kuleli Askeri Lisesi ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yaptıkları anlatılıyor. Askerlerin halkın tepkisiyle karşılaştıkları, teslim olun çağrılarına rağmen halka doğru ateş ettikleri, tanklarla araçları ezdikleri iddia ediliyor. İddianamede, 3 kişinin şehit olduğu 49 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. 15'i tutuklu 61 sanık hakkında ilk duruşma 16 Ekim 2016'da başlamıştı. Daha sonra görülen duruşmada mahkeme heyeti 46 tutuksuz erin davasının ayrılmasına karar vermişti. 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan