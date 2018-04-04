15 TEMMUZ'DA FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NÜN İŞGAL DAVASI'NDA KARAR: 15 MÜEBBET HAPİS CEZASI...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal edilmesi sırasında 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 13 sanığı “Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, 15 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada bütün gün sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar, beraatini ve tahliyelerini talep etti.

13'Ü AĞIRLAŞTIRILMIŞ OLMAK ÜZERE 15 MÜEBBET

Mahkeme heyeti 13 tutuklu sanığı “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, bazı sanıkların da çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, darbe girişimi günü darbecilerin stratejik öneme sahip olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ele geçirmek ve İstanbul trafiğini kontrol altına almak için 4 tank ve 3 zırhlı araçla Kuleli Askeri Lisesi ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yaptıkları anlatılıyor. Askerlerin halkın tepkisiyle karşılaştıkları, teslim olun çağrılarına rağmen halka doğru ateş ettikleri, tanklarla araçları ezdikleri iddia ediliyor. İddianamede, 3 kişinin şehit olduğu 49 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. 15'i tutuklu 61 sanık hakkında ilk duruşma 16 Ekim 2016'da başlamıştı. Daha sonra görülen duruşmada mahkeme heyeti 46 tutuksuz erin davasının ayrılmasına karar vermişti.