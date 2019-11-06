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1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı 

  Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı.  Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak,...

GÜNDEM 06.11.2019, 15:33
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı 

 

Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı.  Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.
Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. 
Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. 
ANNE VE BABA, SUÇU BİRLERİNİN ÜZERİNE ATTI 
Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı. Geçen pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile kızının hastaneye getirildiğini öğrendiğini, çocuklarını görmek istediğini söyleyen baba, devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldı. 
Hastane yetkililerin verdiği bilgi üzerine polis, babanın izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile çiftin olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası dün akşam gözaltına alındı. 
Çiftin, polise verdiği ilk ifadelerinde 6 yıllık evli olduklarını ancak boşanmaya karar verdiklerini anlatarak, 3 çocuğu terk etme suçunu ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.
Çift ile 4 akrabaları polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
 'Terk ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adliyeye sevk edilen ve yanlarında çocukları da olan çiftin, 8 çocukları olduğu öne sürüldü. 

Görüntü Dökümü 
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- Şüphelilerin karakoldan çıkartılması 
- Sağlık kontrolüne getirilmesi 
- Sağlık kontrolünden çıkartılması 
- Çocukların hastanede tedavi altındakı anı 
- Genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA-

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