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13 AYRI SUÇ DOSYASINDAN ARANAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL() İstanbul'da 3 otomobil ve çok sayıda aracın plakalarını çalan 17 yaşındaki iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden D.Y.'nin 13 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkarken, şüpheliler çıkarıldıkları...

13 AYRI SUÇ DOSYASINDAN ARANAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL()
İstanbul'da 3 otomobil ve çok sayıda aracın plakalarını çalan 17 yaşındaki iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden D.Y.'nin 13 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkarken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

EVLERİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDILAR
Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de art arda yaşanan otomobil ve plaka hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği dedektifleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden önce D.Y.(17) gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda oturduğu ev tespit edilen diğer şüpheli E.E.(17)'de yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir çalıntı otomobil ve çok sayıda çalıntı plaka ele geçirildi.

17 YAŞINDA 13 DOSYADAN ARANIYORMUŞ
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 17 yaşındaki D.Y.'nin 13 ayrı suç dosyasından arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli E.E.'nin de bir suç dosyasıyla polis tarafından arandığı belirlendi. Şüphelilerin 18 Nisan 2019 tarihinde kullandıkları çalıntı araçla üç otomobile çarparak kaza yaptıkları ve bir vatandaşın yaralanmasına neden oldukları da ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
(POLİS KAMERASI)
-Şüphelinin gözaltına alınma anı
 

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