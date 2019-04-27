120 milyon TL'lik ilaç vurgunu çetesine operasyon: 35 gözaltı (2)

7 ŞÜPHELİ, İSTANBUL VE ADANA'DA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara ile birlikte operasyon yapılan diğer illerin İstanbul, Adana, Samsun ve Kocaeli olduğu öğrenildi. Toplam 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 5 şüphelinin İstanbul, 2 şüphelinin de Adana'da yakalandığı belirtildi. 7 şüpheli, sorgulanmak üzere, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, Samsun ve Kocaeli'de gözaltı yapılmadı.

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()