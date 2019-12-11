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12 YAŞINDAKİ KIZIN MEMESİNDE TESPİT EDİLEN YARIM KİLOLUK TÜMÖR TEMİZLENDİ

Buse ÖZEL- Osman BAKIR/İSTANBUL, () TÜRKİYE'de yaşayan 12 yaşındaki Suriyeli A.A.'nın memesinde tespit edilen yarım kilo ağırlığında, 17 santimetre çapındaki tümör, başarıyla temizlendi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma...

GÜNDEM 11.12.2019, 12:49
12 YAŞINDAKİ KIZIN MEMESİNDE TESPİT EDİLEN YARIM KİLOLUK TÜMÖR TEMİZLENDİ

Buse ÖZEL- Osman BAKIR/İSTANBUL, ()
TÜRKİYE'de yaşayan 12 yaşındaki Suriyeli A.A.'nın memesinde tespit edilen yarım kilo ağırlığında, 17 santimetre çapındaki tümör, başarıyla temizlendi.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konsey tarafından değerlendirmeye alınan kız çocuğu, genel cerrahi uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, plastik cerrah, patoloji ve radyoloji uzmanından oluşan ekibin gerçekleştirildiği ameliyat ile sağlığına kavuştu. Kanser şüphesiyle ameliyata alınan kız çocuğunda kitlenin iyi huylu bir tümöre ait olduğu anlaşılırken, Genel Cerrah Doç. Dr. Bülent Çitgez, bu kadar küçük yaşlarda meme tümörünün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Hasta 12 yaşında olması nedeniyle aslında çok beklenen bir durum değil. Operasyonu bizim genel cerrahi ile birlikte patolog, bir radyolog, bir çocuk cerrahı ve bir plastik cerrahın bulunduğu konseyimizde değerlendirdik" dedi.

HASTA KONSEYDE DEĞERLENDİRİLDİ
Hastanın çocuk cerrahisi polikliniğine başvurduktan sonra kendilerine yönlendirildiğini ifade eden Doç. Dr. Çitgez, "Biyopside kanser şüphesinin görülmesi üzerine hastaya operasyon kararı alındı. Operasyonu bizim genel cerrahi ile birlikte patolog, bir radyolog, bir çocuk cerrahı ve bir plastik cerrahın bulunduğu konseyimizde değerlendirdik" dedi.

12 YAŞINDA MEMEDE TÜMÖR NADİR GÖRÜLÜYOR
12 yaşında memede tümör görülmesinin beklenen bir durum olmadığını ve nadir görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Çitgez, "Hasta 12 yaşında olması nedeniyle aslında çok beklenen bir durum değil. Ergenlik döneminde, meme gelişimi de yeni oluyor ve belki de bunun normal bir meme gelişimi olduğunu düşünmesi nedeniyle kimseye söylemiyor. Hastamız Suriyeli olduğu için Türkçesi de iyi değil, iletişimde de sıkıntı yaşıyor ve bu nedenle anlatmakta sorun yaşamış olabilir. Memede büyüme olması nedeniyle annesine söylüyor ve asimetriyi görünce doktora başvuruyorlar. Biz de bu büyümenin nedenini anlamak için görüntüleme yaptırdık" dedi.

'17 SANTİMETRE ÇAPINDA, YARIM KİLO AĞIRLIĞINDA'
Operasyonda 17 santimetre çapında bir kitlenin çıkarıldığını ifade eden Doç. Dr. Çitgez sözlerine şöyle devam etti: "Tümörün radyolojik görüntülemedeki çapı 15-16 santimetreydi, operasyon sonucu elde ettiğimiz kitle ise 17 santimetre çapındaydı. Kitlenin ağırlığı ise yarım kilo kadardı. Ameliyatı plastik cerrahi ve çocuk cerrahisi ile birlikte gerçekleştirdik. Kitlenin çok büyük olması nedeniyle plastik cerrahinin yerine bir silikon gerekebilirdi ancak hastanın kendi dokusuyla bu tamamlandı."

'MEME KANSERİ HER 8 KADINDAN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR'
Tümörün iyi huylu olduğunu ancak meme kanserinin her 8 kadından 1'ini etkilediğini belirten Doç. Dr. Çitgez, "Kızımızda görülen tümör 20 ile 30 yaş arasında sık görülen bir iyi huylu meme tümörü ama meme kanseri toplumda 8 kadından 1'inde görülüyor. Her meme kanserinin kötü sonuçlanacağını düşünmemek gerekiyor. Her zaman erken tanı, erken teşhis şart. Biz de kendi polikliniğimizde kontrollerimize çağırıyoruz hastalarımızı. 40 yaşından önce her yıl 1 kere ultrason ile kontrol, 40 yaşından sonra ise her yıl 1 kere mamografi ile kontrol öneriyoruz" dedi.

'HER AY MEME MUAYENESİ ŞART'
Ergenlik çağının başlaması ile birlikte her kadının ayda 1 kez, kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini belirten Doç. Dr. Çitgez, "Özellikle üreme çağında, kadınların adet görmesi ile birlikte ayda 1 mutlaka meme muayenesi yapmasını öneriyoruz" dedi. Meme muayenelerinin her ay, adet bitiminde yapılması gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Çitgez, "Adet döneminde vücut su topladığı için adet döneminin bitiminde olmasını öneriyoruz. Ancak adet bittikten sonra herhangi bir kitle varsa o daha rahat ele geliyor. Bu yüzden de hangi yaş grubunda olursa olsun ayda 1 kere meme muayenesi şart" dedi.

Görüntü dökümü: 
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-Doç. Dr. Bülent Çitgez ile röp. 
-Doç. Dr. Bülent Çitgez ile MR görüntülerini inceleme detayı
 

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