112 ACİL EKİBİ SORUMLUSU DOKTOR DARP EDİLDİ, KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

ANKARA () ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Acil ekibi sorumlusu olarak görev yapan Doktor Yusuf Bal, bir vakaya müdahale sırasında bayılma şikayeti ile gittiği olay yerinde alkollü olduğu ileri sürülen hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Dr. Yusuf Bal, ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma hastanesinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili olarak, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz 6220 Öveçler 112 ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Bal 22.07.2018 saat: 17:45’de vakaya müdahale sırasında bayılma şikayeti ile gittiği olay yerinde alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Gerçekleşen menfur olayın hemen ardından KOD birimi bilgilendirilerek beyaz kod protokolü başlatılmış ve Dr. Yusuf Bal Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilmiştir. Kafa travması olan Dr. Yusuf Bal ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Yaşanan bu menfur saldırının ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz, sağlık çalışanımıza yönelik darp olayıyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Ayrıca konu hakkında gerekli hukuki işlemler de takip altına alınmıştır. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu insanlık dışı davranışlar bizi derinden üzmüştür. Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddetle kınıyoruz. Dr. Yusuf Bal’a yapılan bu saldırı sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere karşı yapılmıştır. Son günlerde sayısında Üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını temenni ediyoruz."