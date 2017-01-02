111 DEAŞ hedefi imha edildi, 22 terörist öldürüldü

SURİYE'de yürütülen 'Fırat kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın karadan ve havadan bombalanan 111 hedefi imha edilirken, 22 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 132 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan hedef alınarak bombalanan terör örgütü DEAŞ'ın 111 hedefi imha edilirken, 22 terörist öldürüldü. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 103 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile yapılan ateşler sonucunda baskı altına alınmış, bir çok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Tadif’de bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda; silah mevzii, barınma ve karargah binası olarak kullanılan toplam 8 hedef imha edilmiştir. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından El Bab 8 kilometre güneybatısında bulunan Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurları, hava taarruzu ile imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ve topçu atışlarımız neticesinde toplam 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."