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11 yaşındaki Yiğit, 'çakmak gazından öldü' iddiası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çakmak gazı kokladığı iddia edilen Yiğit Atılgan (11) hayatın kaybetti. Çorlu'da ortaokul öğrencisi Yiğit Atılgan, yaz tatili nedeniyle bir köfteci de çırak olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre...

11 yaşındaki Yiğit, 'çakmak gazından öldü' iddiası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çakmak gazı kokladığı iddia edilen Yiğit Atılgan (11) hayatın kaybetti.

Çorlu'da ortaokul öğrencisi Yiğit Atılgan, yaz tatili nedeniyle bir köfteci de çırak olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerine bulduğu bir çakmak gazını koklayan Yiğit, fenalaşarak yere yığıldı. Yoldan geçenlerin görüp haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Yiğit Atılgan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenen Yiğit'in yakınları sinir krizleri geçirdi.

Yiğit'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hastane tabelası
-Tabutan morgdan cenaze aracına konması
-Yiğit Atılgan'ın fotoğrafı
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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