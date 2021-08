11 Başkan, THK Uçakları içen yetki istedi

Millet İttifakı yönetimindeki 11 Büyükşehrin Belediye Başkanları, Türkiye’nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarını ele alan çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı toplantıda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hazır bulundu. 8 GÜNDEM MADDESİ BELİRLENDİ Başkanlar, toplantı sonunda ortak basın bildirisine imza attı. CHP’lİ 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, ülkemizde devam eden yangınlar ile ilgili ortak açıklaması şöyle oldu: “11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 12’nci kez gerçekleştirdiğimiz toplantıda, gündemimiz, elbette ki ülkemizde devam eden ve büyük üzüntü duyduğumuz yangınlar oldu. Çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıdan çıkan aşağıdaki kararları, kamuoyuyla paylaşırız: “BELEDİYELERİN SUÇLANMASI, AKLA VE İZANA AYKIRIDIR” 1. Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kadim kurumumuz Türk Hava Kurumu’na yönelik küçültücü tüm girişimlerden büyük üzüntü duyduğumuzu ve kuruma yönelik bazı ifadeleri ayıpladığımızı belirtiriz. Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. THK ile iş birliği yapılarak elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir. “SUÇLAYICI İFADELERİ TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ” 2. Yangınların ormanlık alanlardan, yerleşim birimlerine doğru ulaştığı bilgisi gün gibi ortadayken, yetki ve sorumluluk makamında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin sözde ‘siyasetten ari’ diyerek belediyelere yönelik yaptığı suçlayıcı açıklamaları yüce Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz. Ormanlık alanlarda kontrol altına alınamadığı için yerleşim birimlerine ulaşan yangınlarla mücadelede, belediyelerin suçlanması akla ve izana, üstelik görev tanımına da aykırıdır. Sayın Bakan’a hatırlatmak isteriz ki, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevi açıkça belirtilmiştir. Buna göre ‘Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrolleri sağlamak” görevi bakanlığa ve Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Hal böyleyken bu hassas günlerde gündem değiştirmek ve sorumluluklarını başkalarına yüklemek adına yapılan bu tip suçlayıcı ifadeler, yangınla cansiperane mücadele eden itfaiyecilerimizi, sağlık personelimizi ve bizleri derinden yaralamıştır. Yetki ve sorumluluk makamında oturanların böylesine hassas dönemlerde tüm kelimelerini, tüm cümlelerini ölçüp biçerek hassasiyetle dile getirmesini beklemek en tabi hakkımızdır. “SİYASETİN SAHAYA İNMESİ YANGINLA MÜCADELEYE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR” 3. Ne yazık ki, ülkenin pek çok yerinde görülen ve hepimizi üzüntüye boğan yangınlarla mücadelede dahi, siyasetin sahaya indiğini ve bütüncül mücadeleye gölge düşürdüğünü üzülerek gözlemlemekteyiz. İktidar partisinin il ve ilçe başkanları dahi süreçlere dahil edilirken, başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, yangın mahallindeki ilçe belediyelerimiz kriz yönetim süreçlerinden dışlanmak istenmektedir. Öte yandan, belediyelerimize duyulan güven nedeniyle yapılan yardımlara, kimi yerlerde el konulması da kabul edilebilir bir durum değildir. ‘Sen yaptın, ben yaptım’ kavgasına girmeden, toplumumuzun her bir ferdini derinden üzen yangınlarla mücadelede, siyasi saiklerle yapılan ayrımcılıkların bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir. “ORTAK KOMİTE KURUP, YANAN ALANLARIN TESPİTİNİ YAPACAĞIZ” 4. Kamuoyuna duyurmak isteriz ki; 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kuracağımız ortak bir komite ile yanan alanların tespitini yapacak ve gün be gün bu alanların yeniden orman vasfını kazanması için takipçisi olacağız. Yanan alanlara yönelik daha önce örnekleri olduğu gibi, yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunu haberdar edecek ve bu yönde atılacak adımların hukuk yoluyla engellemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. BİLİM KURULU OLUŞTURULACAK 5. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak; alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, yangın takip süreçlerine kadar pek çok alanda çalışacak. Sadece yangınlar değil sel, hortum vb. iklim krizinin tüm etkileri konusunda bilimsel görüş hazırlayacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız. “İHMALİ OLANLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ” 6. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; milletimiz adına takipçisi olacağımız bir beklentimiz daha var. Büyük miktarda orman alanlarımızı kaybettiğimiz yangınlarla mücadelede, sorumluluk sahibi kişi ve kurumların herhangi bir ihmalinin olup olmadığının sağlıklı bir şekilde tespiti gerekmektedir. Bu vesile ile ülkemizde derin bir acıya neden olan bu yangınlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz. “YENİ KANUNUN ORMANLARIN YÖZÖLÇÜMÜNE ETKİSİ NE OLACAK?” 7. Orman yangınları hızla devam etmekteyken, 28 Temmuz 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve orman alanlarının kullanımı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birçok yeni yetki tanıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, orman alanlarımızın yüzölçümünü azaltıp azaltmayacağına dair resmi bir açıklama talep ediyoruz. YANGINLA MÜCADELE EDENLERE ÖZEL TEŞEKKÜR 8. Başta orman teşkilatına, yangınla mücadele eden hava ve kara unsurlarına, ayrım yapmaksızın Türkiye’nin her yerinden yangınla mücadeleye gelen itfaiye, sağlık ve veteriner ekiplerine şükranlarımızı sunarız. Yöre halkımıza ve tatil yaparken yangına yakalanan yurttaşlarımıza hem verdikleri mücadele hem de ekiplere sundukları katkılar için 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak minnettarız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”