100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu (2)

GENÇ KIZ OTOGARDA BULUNDU

Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fatmagül Berk'in otogardan çıkarılışı

- Genç kız polislerin arasında

- Polis otosuna bindirilirken

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,()

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