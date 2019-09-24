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10 YILDIR ARANAN HÜKÜMLÜ SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL() İstanbul'da sahte polis kimliğiyle yol keserek silahla, birden fazla kişiye yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.  Polis kayıtlarına göre yasa dışı sol bir örgüte...

GÜNDEM 24.09.2019, 12:46
10 YILDIR ARANAN HÜKÜMLÜ SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL()
İstanbul'da sahte polis kimliğiyle yol keserek silahla, birden fazla kişiye yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. 
Polis kayıtlarına göre yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmekten polise geliş kaydı da bulunduğu öğrenilen şüphelinin 10 yıldır arandığı öğrenildi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği mahkeme tarafından 10 yıldır aranan Murat Kablan (43)'ın Ümraniye'de yaşadığı tespit edildi. Bir düğün salonu işlettiği öğrenilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri 22 Eylül 2019 tarihinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskında Murat Kablan gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada iki adet sahte polis kimliği, 1 adet ruhsatsız silah ve 15 mermi ele geçirildi. Murat Kablan'ın polis kayıtlarına göre daha önceden yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmek suçlamasıyla daha öncede gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Murat Kablan adliyeye sevk edildi. Mahkemesinin ardından cezaevine gönderildi. 

Görüntü dökümü:
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-Kalban'ın fotoğrafı
-Sahte kimliklerin fotoğrafı
-Silahın fotoğrafı

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