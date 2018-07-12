- "10 MİLYON DOLARLIK TATİL" ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

"Bize bir Hint piyangosu vurdu"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Hindistan'dan dolar milyarderi patronlarının tatil hediyesi olarak Türkiye'ye gelen 3 bin 500 çalışanı, İstanbul tatiline başladı. Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan patronlarının harcamaları için 1 milyon dolar dağıttığı çalışanları ise esnafın yüzünü güldürdü. Tarihi yarımadada lokum, baklava ve hediyelik eşya dükkanı olanlar satışlardan memnun kalırken, bazı işletmeciler ise "Yarım günde bir haftalık işimizden daha fazlasını yaptık" dedi.

Hindistanlıı iş adamı Dilip Shanghvi, ödül olarak bir haftalık tatil için İstanbul'a getirdiği 3 bin 500 çalışanı için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış, ayrıca alışveriş yapmaları için de 1 milyon doları çalışanlarına dağıtmıştı. Gündüz bölümünde turist rehberleri eşliğinde Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi mekanları ziyaret eden Hintli gruplar, öğleden sonrayı ise alışverişe ayırdı. Turistler özellikle tarihi yarımadada bulunan hediyelik eşya, lokum, baharat, kurutulmuş meyve gibi ürünlerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yaptı. En çok baklavaya ve lokuma ilgi olurken, Hintliler'in satın aldıkları paketler dikkat çekti.

HİNT PİYANGOSU

Esnaf ise yaptıkları işten dolayı memnun. Tarihi yarımadada lokum, baklava gibi turistik hediye eşya satışı yapılan bir işletmenin sahibi olan Vahap Polat, Hintliler'in en çok lokuma aldığını, baklavayı şekerli buldukları için daha az talep gösterdiklerini anlattı. Satışlardan memnun kaldığını aktaran Polat, "O kadar memnunuz ki bir haftalık işi şu saate kadar yaptık. Bize bir Hint piyangosu vurdu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Lokum ve baklava dükkanından alışveriş yapanlar

-Hintliler'in lokum tatması

-Ürünleri inceleyenler

-Hintlilerle röp

-İşletme sahibi Vahap Polat ile röp

-Genel ve detaylar



